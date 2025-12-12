日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）前会長で五輪柔道金メダリストの山下泰裕氏（６８）が１８日、母校の東海大（神奈川・平塚市）で、２０２３年１０月に負った頸髄（けいずい）損傷による長期療養から特任教授として講義に復帰後、初めて会見に臨んだ。９月に退院し、大学では週に１度、柔道論を担当。首から下がほとんど動かせない車いす生活の中で「ありのままの姿をさらけ出し、障害者を身近に感じてもらえたら」と新たな決意が芽生えたと明かした。

車いすをスタッフに押してもらい、山下氏は教室に入室した。表情は決意に満ちあふれていた。頸髄を損傷する大けがを負ってから約２年。長期療養を経て、１１月末に東海大の体育学部武道学科特任教授として講義に復帰。この日の４度目の対面講義では、約３０人の３年生に「日本柔道と障害者スポーツ」をテーマに熱弁。そのまま教室での会見に臨み「ありのままの姿をさらけ出し、（社会や学生に）障害者を身近に感じてもらえたらいい。お役に立てることがあれば力になりたい」と目を輝かせた。

突然、視界が変わった。ＪＯＣ会長在職中だった２３年１０月２９日に家族で出かけた神奈川・箱根町の温泉施設の露天風呂から上がる際に意識を失い、２メートル近い崖下に転落。駆けつけた人の声で意識を取り戻した。救急搬送され、病院で頸髄損傷との診断。４つの病院で手術やリハビリに励んだ。今年９月２３日に退院したが「首から上は達者。上、下半身はともに麻痺（まひ）している。左手が少し動く」と説明した。着替えには２人がかりで約３０分かかる。現在は自宅近くの施設に移り、リハビリに取り組んでいる。

２年前は、ＪＯＣ会長として３０年冬季五輪招致を巡る対応などに追われ、「プレッシャーが大きかった」と回想した。事故後に意識が戻った際、「最初に思ったのは『あぁ、これでプレッシャーから解放される』。それが正直（な感想）」。長い入院生活では面会を断り、治療に集中した。快方に向かった今年６月に２人だけ会った。陸上の瀬古利彦氏（６９）とレスリングの富山英明氏（６８）だった。１９８４年のロサンゼルス五輪でともに戦った親友。わずかな時間だったが「楽しい会」と励みになった。

手足が自由に動かせない講義。「途中、（スタッフに）鼻水を拭いてもらった。肺活量も３分の１。息切れもする。昔はこういう姿を人前にさらけ出したくなかった」という。それでも前向きに励む理由がある。事故後、家族に「生かされている意味を考えて頑張らないと」と背中を押された。来年度も講義は前後期で行う予定だ。「自分のできることをしていく」と山下氏。真の柔道家としての生きざまを、後進に伝える。（宮下 京香）

山下氏に聞く

―事故当時の状況は。

「リラックスして、そろそろ（温泉を）出ようかと立ち上がった瞬間から意識がなくなった。意識が戻って手足の感覚が全くないということが分かった」

―９月の退院後は。

「（リハビリに）やる気は満々でも、体がついていかず。全身かゆさを感じ、悪寒があったり。リカバーするのに１か月かかった」

―講義を終えて。

「こういう状況で教壇に立てたことは、多くの人の支えがあった」

―事故後に変わったスポーツ観は。

「先日の東京デフリンピックも素晴らしい大会。私にできることがあれば、障害者スポーツが普及していくことで（何かを）していきたい」

―今後の人生で伝えたいことは。

「大層なことはできないけど、自分の活動を通して車いす、障害者の方々に対して（社会で）少しでも理解が深まっていけばいい」

◆山下 泰裕（やました・やすひろ）１９５７年６月１日、熊本・上益城郡生まれ。６８歳。東海大相模高―東海大から同大学大学院へ進む。７７年日ソ親善試合から９連覇した８５年全日本選手権決勝まで２０３連勝。８４年ロサンゼルス五輪無差別級金メダル。同年１０月に国民栄誉賞（中曽根康弘首相）を受賞。世界選手権は７９年から９５キロ超級３連覇。８５年に引退。９２年から００年シドニー五輪まで全日本柔道連盟男子監督。１９年６月にＪＯＣ会長に就き、今年６月に任期満了で退任。