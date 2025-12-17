ＥＸＩＬＥのＡＴＳＵＳＨＩが、児童養護施設の子どもたちを支援する財団「あつしこどもプロジェクト」を設立し、活動を本格化させたことが１８日、分かった。１３日に公式サイトを開設。クレジットカードなどで１０００円から寄付が可能だ。「悪い環境が生む社会的な『負のサイクル』を、少しでも良いサイクルへと変えたい」。これまで個人で行ってきた支援を、多くの仲間とチーム体制でより広範囲に継続して取り組んでいく。

−長くボランティア活動を続けてきましたが、こうした活動に目を向けられるようになったのは、いつ頃からだったのでしょうか

ＡＴＳＵＳＨＩ（以下、Ａ）「最初は２０１１年、東日本大震災の直後でした。被災地に足を運んだ際、『少年院の中にも被災した子たちがいるから会ってあげてほしい』と言われたのがきっかけです。当時、僕は『ＥＸＩＬＥのＡＴＳＵＳＨＩ』として、子どもたちも喜んでくれるだろうという周囲のご意見もあり、共通の知人の計らいで初めて施設の中に入りました。正直、どんな鋭い目をした子たちがいるんだろうと思っていたんです。でも、実際は真逆で、すごく純粋な目をした子たちばかりでした。もちろん、いけないことをした彼らは罪を償わなければなりません。ですが、その純粋な目に心を打たれると同時に、こうも思いました。『人というのは環境や状況次第で変わるものだ。家庭環境や地域、仲間……一歩間違えれば、自分だってどうなっていたかわからない世界だ』と。彼らと触れ合って強くそう感じたのが最初でした」

−そこから本格的な活動へとつながっていったのですね

Ａ「その話が杉良太郎さんの耳に入り、２０１５年に（法務省の矯正支援官の）制度ができた際に『ＡＴＳＵＳＨＩも行っていたらしいじゃないか。興味はあるか』とお声がけをいただきました。それから大人の刑事施設や少年施設を回る中で、特に少年院にいる子たちの７〜８割が、家庭環境に問題を抱えているという事実を知りました。大人も、言ってみれば子どもの延長線上にあります。社会的な『負のサイクル』のようなものを、少しでも良いサイクルに変える方法はないかと探していく中で、児童養護施設という場所に出会い、そこから施設を回り始めるようになりました」

−一度歩む道がそれてしまったとしても、しっかり道を歩んでほしい

Ａ「養護施設の子たちもそうですが、心に負った『傷』の部分以外は、本当に普通の子どもたちです。笑顔もかわいいし、楽しむ時は一生懸命ダンスも踊ります。ただ、現在施設にいる子の多くが虐待を受けていたりします。戦争孤児などが多かった時代もありましたが、今は親御さんの事故や経済的な事情だけでなく、虐待が理由であるケースが多いのが現実です。もし両親がいて叱ってくれていれば、歯止めがきいていたかもしれない…。そう考えると、やるせない部分もあります。もちろん、被害者の方の心情を考えれば許されない事件もあります。ただ、僕も勉強して知ったのですが、例えば、受刑者一人にかかる年間の経費は３００〜４００万円にもなり、それらは税金で賄われています。他人事のように思えますが、彼らが更生して社会に戻ることは、結果として子どもたちが安心して公園で遊べるような安全な社会につながります。彼らが社会に戻るためのサポートは、一つの大きな手段なのかなと考えています」

−今回、「財団」という形で本格的にスタートされるとのことですが、具体的な動きはすでに始まっているのでしょうか

Ａ「これまでは、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの収益を子どもたちのために使うために、財団という『お財布』を分けていたものの、実態としては恵方巻きやクリスマスディナーの差し入れ、ミニライブなど、僕個人の活動に近い状態でした。ですが、自分自身も活動再開を経て情熱が湧いてきましたし、手伝ってくれる（所属事務所の）ＬＤＨのスタッフや仲間も現れました。みんなで手を取り合えば、もっといろいろなことができるし、子どもたちに会いに行って笑顔を増やせる。『一人でやれる時にやれることだけ』という段階から、一歩勇気を出して踏み出してみよう、というタイミングでした」

−チームで動くことで活動の幅も広がりそうですね。具体的にやりたいことや、すでに決まっているプロジェクトはありますか

Ａ「ＡＴＳＵＳＨＩの頭文字を取って『あいうえお作文』のようにし、７つの柱を構想しているんですが、そのうち５つは決まっています。一つは『Ａｍｕｓｕｂｉ（アムスビ）』です。今、お米も高騰していて貴重ですが、本来『おむすび』はお母さんが子どものために結んで持たせるものだと思うんです。ＡＴＳＵＳＨＩと子どもたちを結ぶ、愛を込めて、ありがとうを込めて、相手を思って結ぶ。そういった体験を子どもたちと一緒にする活動です。もう一つは『スマイルミラー』です。鏡にレーザーで『Ｓｍｉｌｅ Ｔｏｄａｙ？（今日の自分、笑ってる？）』という言葉を刻印して、プレゼントしています。施設の子どもたちがその鏡を見る時だけでも笑っていてほしい、という願いを込めました。先日は東大阪市や花園ラグビー場のご協力で、約１２０人の子どもたち全員に名前入りの鏡をプレゼントしました。他にも、カシオさんのご協力によるピアノの寄贈や、施設を卒業して成人式などを迎える子たちに向けて、スワロフスキーで作ったブローチなど、ずっとお守りのように持てるアクセサリーを贈る活動も行っています」

−支援活動には、企業や個人でも参加できるのでしょうか

Ａ「はい、どなたでも参加いただけます。ホームページにはクラウドファンディングのようなシステムがあり、１０００円から寄付ができるようになっています。いずれは、子どもたちを支援しながら資金が貯まったら、独自の施設を開設するのが将来的な目標です」

−この先の抱負を教えてください

Ａ「焦って広げようとするのではなく、仲間たちと一緒に、今の自分たちにできる範囲で、少しずつ活動を続けていきたいと思っています。軸がブレて本末転倒にならないよう、地に足をつけて取り組んでいきます」