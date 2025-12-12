【ホノルル（米ハワイ州）１７日（日本時間１８日）＝直川 響】阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）と合同自主トレを行ったと明かした。Ｖ旅行へ合流する前に、知人を介して米ロサンゼルスで５日間トレーニング。大リーグのスター選手と汗を流し、「守備の勉強に。いい時間でした」と充実感を漂わせた。

今季開幕前のプレシーズンゲームでベッツの練習を見学。参考にしたドリルを徹底した結果、昨季の１２球団最多２３失策から６つに減らし、初のゴールデン・グラブ賞を獲得した。直接、アドバイスをもらった今回は「新しいものもあったし、いいものは取り入れて」と収穫を得た。ベッツは輝明をもじったのか「テリヤキ」と呼び、親しげに接してくれたという。

この日は森下と「正月から虎バン ハワイ優勝旅行スペシャル」（朝日放送、来年１月２日午後１１時３０分）の収録に参加。特大ステーキをほおばり、英気を養った。オフ期間で少し胸板の厚みが増した主砲は、増量がテーマでバカンス中も筋トレを欠かさない。「より力強いプレーができるように」。本塁打と打点のセ２冠王がさらなる飛躍へ、すでに“ベッツ人”。ムーキームーキーパワーで、連覇へ導く。