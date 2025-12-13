◇アラブ杯決勝 モロッコ３―２ヨルダン（１９日・ルサイルスタジアム）

【ドーハ（カタール）１８日＝金川誉】アラブ諸国の王者を決めるアラブ杯決勝が行われ、延長戦の末にモロッコがヨルダンに３―２と勝利し、同杯がＦＩＦＡの大会となった２１年以降では初優勝に輝いた。２２年カタールＷ杯でアフリカ勢初のベスト４入りしたモロッコは、１２月２１日から始まるアフリカネーションズ杯に欧州組のＤＦハキミ（パリＳＧ）やＦＷブラヒム・ディアス（Ｒマドリード）ら主力を招集しており、今大会は国内組や中東でプレーする選手のみで挑んだが、その層の厚さを見せつけてタイトルをつかんだ。

前半４分、モロッコは自陣のハーフウェーライン付近でボールを受けたＭＦタンナネが、約５０メートルの超ロングシュートを放つと、これがネットを揺らして先制。しかしヨルダンは後半３分、エースのＦＷオルワンが左からのクロスを高い打点のヘッドで決め、追いついた。さらにヨルダンは同２３分、モロッコＤＦのハンドで得たＰＫを、再びオルワンが決めて逆転に成功。しかしモロッコも後半４３分、ＣＫから最後はＦＷハムダラが押し込んで追いつき、延長に突入した。

モロッコは延長前半１０分、セットプレーからＤＦサッダンのオーバーヘッドパスをＦＷハムダラが押し込み、この日２点目のゴールで勝ち越し。ＦＩＦＡランキングでは６６位のヨルダンも、同１１位のモロッコを最後まで苦しめた。豪雨の中、８万４５１７人の観衆が詰めかけた熱戦は、モロッコに軍配が上がった。

２６年北中米Ｗ杯では、Ｃ組でブラジル、スコットランド、ハイチと同組となったモロッコ。順当に１、２位で突破すれば、決勝トーナメント（３２強）の一回戦は、日本が入ったＦ組の２位、または１位との対戦となる。