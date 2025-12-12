『サクサクヒムヒム』初の音楽特番決定 絢香、マカロニえんぴつ、ILLITが登場
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）の音楽特番『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』が、27日午後11時30分から放送されることが19日、発表された。
【伴軍美亜っと】かわいいだけじゃない！魅力を放つILLIT
同番組は、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。37回目となる年内最後の放送は、1時間の年末スペシャルとなり、音楽特番を送る。初開催となる“推しの降る音楽祭”には、絢香、マカロニえんぴつ、ILLITの3組が登場する。
ILLITは韓国のサバイバル番組から誕生した5人組ガールグループ。デビュー曲「Magnetic」が世界的に大ヒットし、ミュージックビデオの再生回数は2億7000万回超え。さらに、デビューからわずか2年で『NHK紅白歌合戦』に連続出場。ILLITがこれほどまでに推されるのはなぜなのか。そこには、ただの“かわいい”ではない、全世代に刺さる“新しいかわいさ”があった。さらに、楽曲にもほかのガールグループとは違った特徴があるという。その魅力を解き明かす。
50代になってK-POPダンスにひかれて気づけばオタク化していたという森口博子や、K-POP情報を発信する有名インフルエンサー・よぬそんい氏が登場し、魅力を語り尽くす。スペシャルステージでは新曲「NOT CUTE ANYMORE」を披露し、かわいいだけじゃない魅力を爆発させる。
マカロニえんぴつは、2012年に結成し、インディーズ時代からライブハウスを中心に人気を集め、20年、ミニアルバム『愛を知らずに魔法は使えない』でメジャーデビュー。その後、「恋人ごっこ」や「なんでもないよ、」など数々のヒットソングを生み出し、日本レコード大賞では「なんでもないよ、」が優秀作品賞を受賞。話題曲を作り続け、今年デビュー10周年を迎える。その人気の理由を深掘りする。
メンバー全員が音大出身というメンバーの魅力を、乃木坂46の弓木奈於とダイノジの大谷ノブ彦が熱弁。ポップな旋律に潜む歌詞の秘密や、実験的といわれる彼らの音楽性を語り、佐久間と日村に魅力を伝える。スタジオに本人が登場し、音楽制作の裏側を話す。人気曲「恋人ごっこ」と新曲「パープルスカイ」のスペシャルライブも披露する。
デビュー20周年を控える絢香は、2006年に「I believe」でメジャーデビューを果たすと、「三日月」が自身初となるオリコン週間ランキング初登場1位を獲得するなど注目を集め、新人ながら『NHK紅白歌合戦』にも出場。その後、NHK連続テレビ小説（朝ドラ）主題歌の「にじいろ」など、数々のヒット曲を生み出し、音楽シーンをリードしてきました。来年、メジャーデビュー20周年を迎える絢香が、長年第一線で活躍し続ける理由を深掘ると、そこには聴く人全員の心に染み渡る「説得力のある歌声」に隠された秘密があった。
俳優・歌手の大原櫻子が「おしつじさん」として登場し、自身の人生を変えたという絢香の魅力を語る。「広範囲の音域をもつ歌声」や、飾らないストレートな歌詞の秘密に佐久間＆日村と迫る。スタジオではルーツであるゴスペルやマイケル・ジャクソンの影響を本人が語る。スペシャルライブでは大原の人生も変えた名曲「みんな空の下」と新曲「Wonder!」を豪華披露する。
これまで番組でさまざまな人やもの、出来事の魅力を深掘りしてきたMCの2人が、普段は見せないアーティストの素顔や、音楽制作の裏側、歌詞に隠された想いを語る。さらに、アーティストを推す“おしつじさん”にも豪華出演者が登場する。
