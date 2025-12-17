「最悪のニュースだ」日本サッカー界にもたらされた“悲報”に韓国メディアも騒然「ファンはパニック」「衝撃が走った」
クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地は12月14日のマンチェスター・シティ戦（０−３）で、右ハムストリングを負傷。途中交代を余儀なくされた。
英公共放送『BBC』によれば、オリバー・グラスナー監督は17日の会見で、「ハムストリングの重傷で、少なくとも８週間から10週間は欠場するだろう」と明かした。
来夏のワールドカップに影響するほどではないとはいえ、イングランド代表との対戦が決定している日本代表の３月シリーズへの招集には響く可能性がある。予想以上の長期離脱に、日本では懸念の声が上がった。
その悲報に、韓国メディアも反応。『OSEN』は「日本のサポーターはパニック。日本代表アタッカー、鎌田大地が長期の負傷、ワールドカップ欠場の可能性も？」と題した記事を掲載。「日本のサッカーファンに衝撃が走った」 と報じた。
「29歳の鎌田は、選手として絶頂期を迎えているはずだった。海外でも活躍し、日本代表でもレギュラーとして躍動している。しかし、今回の怪我は代表における彼の立場を大きく揺るがすものとなった」
また、『スポーツ朝鮮』は「日本代表に最悪のニュースだ。エースMFが長期負傷で最長３か月の離脱」と見出しを打ち、「日本代表に悪い知らせが届いた」と伝えた。
「鎌田の離脱期間は、最短で２か月、最長で３か月となる。ワールドカップ直前でなかったのは幸いだが、大きな大会を控えて、調子を落とすのは避けたいものだ。特に、鎌田が最近パレスで見せた素晴らしいパフォーマンスを考えると、なおさらだ」
同メディアは「リハビリが長引けば、鎌田は来年３月の国際試合に出場できないかもしれない。これらの試合は、ワールドカップ前にチームワークを最大限に発揮できる最後の機会であり、主力選手を欠くのは大きな痛手となる」と続けた。
「日本はすでに、ワールドカップ出場候補のイングランドとの３月の一戦に向けて準備を進めている。対戦相手がイングランドであることを考えると、プレミアリーグで好成績を残している鎌田の不在は日本にとって致命的だ」
日本代表には不可欠な存在なだけに、３月シリーズに不在となれば、痛手となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
