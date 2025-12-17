ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１１４ドル高 ナスダックは１．４％の大幅高
NY株式18日（NY時間14:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 48000.10（+114.13 +0.24%）
ナスダック 23029.85（+336.53 +1.48%）
CME日経平均先物 49555（大証終比：+405 +0.82%）
欧州株式18日終値
英FT100 9837.77（+63.45 +0.65%）
独DAX 24199.50（+238.91 +1.00%）
仏CAC40 8150.64（+64.59 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.471（-0.012）
10年債 4.122（-0.031）
30年債 4.803（-0.023）
期待インフレ率 2.235（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.014）
英 国 4.481（+0.006）
カナダ 3.406（-0.021）
豪 州 4.742（-0.004）
日 本 1.965（-0.002）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.27（+0.33 +0.59%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4361.50（-12.40 -0.28%）
ビットコイン（ドル）
85680.38（-268.35 -0.31%）
（円建・参考値）
1333万4438円（-41763 -0.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
