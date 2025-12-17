NY株式18日（NY時間14:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　48000.10（+114.13　+0.24%）
ナスダック　　　23029.85（+336.53　+1.48%）
CME日経平均先物　49555（大証終比：+405　+0.82%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9837.77（+63.45　+0.65%）
独DAX　 24199.50（+238.91　+1.00%）
仏CAC40　 8150.64（+64.59　+0.80%）

米国債利回り
2年債　 　3.471（-0.012）
10年債　 　4.122（-0.031）
30年債　 　4.803（-0.023）
期待インフレ率　 　2.235（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.850（-0.014）
英　国　　4.481（+0.006）
カナダ　　3.406（-0.021）
豪　州　　4.742（-0.004）
日　本　　1.965（-0.002）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.27（+0.33　+0.59%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4361.50（-12.40　-0.28%）

ビットコイン（ドル）
85680.38（-268.35　-0.31%）
（円建・参考値）
1333万4438円（-41763　-0.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ