タレントのSHELLY（41)が18日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・00）に出演、今夏から移住したオーストラリア・パースの自宅を披露した。

今年4月にオーストラリア移住を決意。賃貸でも内見しなくてはいけないため、1カ月間、内見を重ねて3LDK庭付き、平屋の一軒家に決定した。番組では、同条件の賃貸住宅の家賃の相場は30万円と紹介された。

家族5人で暮らすSHELLYの家はリビングが60平方メートル、キッチンは30平方メートルで、採光あふれる自宅。バスタブがあり、「キッチンが滅茶苦茶明るい」ところも気に入っていると語った。さらに、食洗機が2段になっており、「滅茶苦茶便利。皿洗いが大嫌いなんですね。下手したらこの家一番のポイント」とも。

オーストラリアは物価高世界10位と紹介され、卵が1000円など、日本より高い物も多く、SHELLYは「海産物はびっくりするくらい高いです。こっち来て1回も食べていないです」と言う。だが、行きつけのスーパーには全て半額になっている棚があり、米が5キロで1500円などお買い得な商品も。大量に買ったり作って保存するために、節約のために冷凍庫を購入したと言う。

SHELLYは「物価は高いけど、物によっては安！ってのがある。肉や野菜は安い。節約でステーキ食べるみたいな」と笑っていた。