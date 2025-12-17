ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」が4日目を迎える。賞金上位6人とトライアル1stから勝ち上がった6人によるトライアル2ndもいよいよ2走目。11Rは西山貴浩を軸に指名した。

西山は浮遊物を巻く不運があったものの、枠番抽選では絶好枠を獲得。舟足は納得の域に到達していないが、調整が合えば出足中心に力強い動きを見せる。舟足の上積みを図り、気合の踏み込みから逃走劇を披露する。

対抗は初戦のイン戦をモノにした茅原。鋭い差しハンドルを入れて2M勝負に持ち込む。舟足軽快な関は最内差しから上位浮上を狙う。山口は艇間を割って迫りたい。

＜1＞西山貴浩 スリット手前で浮遊物を巻いてしまって、凄い勢いで下がった。（レース中に浮遊物が）外れて良かった。回り過ぎで違う感じだった。全部を求めてペラをやる。

＜2＞茅原悠紀 1走して課題は出た。もう少し水のつかみは欲しい。100点という感じではなかった。ペラ調整でやっていく。

＜3＞末永和也 直線は悪くないけど、思った以上に回り過ぎていた。ターンで跳ねた。それでも5着を取れたのは大きい。2走目も3号艇なので反省を生かしてペラ中心に合わせたい。

＜4＞佐藤隆太郎 スリット近辺の足は悪くなかった。ターン回りも悪くないし、足はまずまず。ただ、まだ調整の余地はある。

＜5＞山口剛 ピット離れの悪さは直った。乗り心地も後ろを走っても全く問題ない。ただ、余裕がない。まだ12人の中では最弱だとは思うけど、レースはできるようになってきた。

＜6＞関浩哉 いいところでバランスが取れている。ただ、回り過ぎで乗り心地に影響は少しあった。