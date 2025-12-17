住之江SG「第40回グランプリ」は4日目を迎える。「超イイ値」を担当する青木記者は、11R4号艇の佐藤隆太郎（31＝東京）を指名。1回戦ではまさかの大敗を喫したが、4日目は格好の4枠戦。苦境を脱する本領発揮の一撃に注目した。

失礼ながら1年前には想像しなかった。佐藤隆がグランプリの舞台に立っていることを。それもそうだ、SGで準優にすら乗ったことがなかった男が3月の若松クラシックでSG初戴冠したのだから。

迎えた夢の舞台。3日目11Rの2nd1回戦は1Mで差しが浮いて、まさかの6着に終わった。

「バックは暢さん（上條）に追いつかれました。でも、スリットの足、ターン回りも悪くない。足はまずまずだと思います」

初めての大舞台は新ペラで迎えた。ペラを調整する時間はあったので、最善の準備はしっかりできた。しかし、初陣の2コースは彼の仕事場ではなかった。

「普段のレースと変わらなかったですよ。気持ちが入り過ぎることもなかったです」

強じんなメンタルは日本一を決める大舞台でも遜色ない。初戦は4点しか稼げなかったが、すぐさま前を向き、インタビューにハキハキした口調で答えた。

「まだ調整の余地はあります。2回戦に向けて、しっかりとペラを調整していきたい」

追い込まれたからこそ分かる真の力。背水の陣。退路は断たれた。残っていたのはブルーで4枠。これは彼にとっては吉兆か。得意の4カド戦に持ち込み、今年一番のダッシュをぶちかます。

【青木の買い目】11R、カドを取り切って迷うことなくスタート。＜4＞から全全。もちろん絞らず20点勝負だ。

◇青木 一訓（あおき・かずのり）今節の売り上げはかなりいいようだ。ピットにいてもファンの声援がハンパない。盛り上がりをビンビンに感じる。