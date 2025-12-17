ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」が4日目を迎える。賞金上位6人とトライアル1stから勝ち上がった6人によるトライアル2ndもいよいよ2走目。12Rは佐藤翼を軸に指名した。

1号艇を引き当てた佐藤翼に白羽の矢を立てた。グランプリ2nd初戦は6コースが遠かっただけで、仕上がり的には悲観することはない。ポイント加算へ逃げるのみ。速攻を決めて1Mを先取りする。

エンジンいい上條は4カドに引いてフルダッシュ。桐生は3日目同様の2コース戦で堅実差し。馬場は俊敏自在に。

＜1＞佐藤翼 足は悪くない。乗り心地も悪くないです。逃げたいですね。

＜2＞桐生順平 ペラを叩き変えて上積みがあった。2コース向きのペラ。1走して気付いたことがあったので、ペラを煮詰めていきたい。（同じ2号艇）3日目の反省点を踏まえたい。足はまずまず。

＜3＞馬場貴也 回転が合っていなかった。スタートは1走目なので、しっかり行けたと思います。回転を合わせていくしかないので、ペラ中心にやっていく。

＜4＞上條暢嵩 足は良かった。初日2号艇の時が一番良かった。スリット手前からの加速が一番いい。乗り心地も悪くない。2ndの中に入っても悪くないし、十分に戦える。

＜5＞峰竜太 めちゃくちゃ良くなった。ギリギリ間に合いました。明らかにターンの感じや進む感じ、道中の足などが見違える感じになっている。連日の整備、ペラが全部当たった。

＜6＞池田浩二 水面がいいと違和感はないけど、基本的に乗りづらい。足的には佐藤隆太郎選手、馬場選手には分が悪かった。伸びの分が悪い。（6枠だが進入は）特に考えていない。