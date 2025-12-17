タレントのウエンツ瑛士（40）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。結婚相手に求める条件について明かし、スタジオの女性陣から引かれた。

「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、ゲスト出演したウエンツ。「結婚相手に求める条件」について聞かれると「僕は家でもバラエティーやっていたいです」と真っすぐに答えた。

まさかの条件に女性陣たちは「えぇ」「嫌だ〜」と苦笑い。MCの上田晋也が「ずっとふざけてたい?」と聞くと「ずっとふざけたい」と真剣な条件だとした。

過去に「この子スゴいな」と思った女性がいたとし「2人でテレビ見ていて。でも、ちょっとつまんないなと思って踊り出した」と、番組が「つまらない」と思ったウエンツは突然その場で踊り始めたという。

すると、女性は「ちょっとやめて」と当然のように指摘。ウエンツは素直に座ったが「ちょっと経ってからまた踊り出す」と再び踊り出し、女性は「やめて」とピシャリ。そして「3回目出てった」と懲りずに踊り出すと「もういいかげんにして!」と女性は激怒。

さすがのウエンツも「凄い怒られて…凄いシュンとして」と落ち込んだ。しかし、「座って、パッて目を開けたら、その女の子がめっちゃ踊ってた」と驚きの光景が飛び込んできたことを振り返った。

この女性の行動にスタジオは爆笑。女性陣からも「凄ぇ」「バラエティー」「凄いよ」「凄い能力」と驚きと絶賛の声があがり、上田も「いいね!その子いいね」と称賛。まさにウエンツの条件にピッタリの女性だったが「全然俺と結婚してくれなかった」と肩を落とした。