ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースが、ポストシーズンのボーナスプールの割当が４６２０万ドル（約７２億円）となったと、米国スポーツ・ビジネス・ネットの「スポーティコ」のバーデンホーゼン記者が１８日（日本時間１９日）に伝えた。

ＭＬＢ全体のポストシーズンのボーナス・プールは、１億２８２０万ドル（約２００億円）。ドジャース・ヤンキースと黄金カードで史上最高額となった２０２４年の１億２９１０万ドルを下回った。ワールドシリーズを制したドジャースのボーナス割当は、労使協定に基づき、全体の約３６％に相当する４６２０万ドル。選手１人当たりにすると、４８万４７４８ドル（約７５４３万円）。これは、昨年の選手１人当たり４７万７４４０ドル（約７４２９万円）を上回る。

大谷、山本、佐々木が所属するドジャースナインは、２年連続で特別ボーナスをゲットするというバラ色のオフを迎えており、来春の開幕時には２年連続の優勝リングを手にする恩恵を得る。敗れたブルージェイズのボーナス・プールは、全体の約１５％の割当で、３０７６万ドル（約４８億円）。選手１人当たりでは、３５万４１１８ドル（約５５１５万円）という。

また同記者は、北米４大スポーツのプレーオフ優勝チームのボーナスを比較。トップはＮＢＡで２０２４〜２５年シーズンを制したオクラホマシティ・サンダーが得た８２８０万ドル（約１２３億円）。２位が４６２０万ドルのドジャースで、３位がＮＦＬのフィラデルフィア・イーグルスの３５７０万ドル（約５６億円）。４位はＮＨＬのフロリダ・パンサーズの２５００万ドル（約３９億円）となっている。