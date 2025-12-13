『オリコン年間ランキング 2025』2025年度配信楽曲 TOP10発表　1位はMrs. GREEN APPLE「ダーリン」に

『オリコン年間ストリーミングランキング 2025』（2024年12月23日付～2025年12月15日付）の、『2025年度配信楽曲 TOP10』が発表された。

（参考：Mrs. GREEN APPLE、[Alexandros]、UVERworld、RADWIMPS……周年を迎えたバンドが“ライブ”で示す想い）

『2025年度配信楽曲』では、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」期間内再生数2億5,821.9万回（258,218,602回）で1位を獲得した。2025年1月に『Mrs. GREEN APPLE 18祭』（NHK総合）テーマソングとして配信された本作は、2025年2月3日付『オリコン週間ストリーミングランキング』において、2位に初登場。その後も年間ランキングの期間内を通し、12月15日付まで46週連続でトップ50入りしている。

同ランキングの4位には期間内再生数2億4,143.5万回（241,435,481回）で、同じくMrs. GREEN APPLEの「クスシキ」がランクイン。TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クール（日本テレビ系ほか）オープニングテーマとして4月に配信された。

2位には、米津玄師の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」が期間内再生数2億5,527.5万回（255,274,878回）でランクイン。ソロアーティスト作品としては1位となった。そのほか米津の楽曲は、「Plazma」が7位、「BOW AND ARROW」が10位にランクインし、トップ10内に3作品がランクインした。

3位には、HANAのメジャーデビュー曲「ROSE」が期間内再生数2億4,664.0万回（246,640,448回）でランクイン。女性アーティストとして1位になったほか、トップ10内にランクインした唯一の女性アーティストとなった。さらに「Blue Jeans」が6位、「Drop」が9位にランクイン。トップ10内に3作品を送り込んでいる。

また、サカナクションのTVアニメ『チ。 ―地球の運動について―』（NHK総合）のオープニング主題歌「怪獣」が期間内再生数2億1,657.4万回（216,574,076回）で5位、BE:FIRSTのドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の主題歌「夢中」が期間内再生数1億5,099.2万回（150,992,058回）で8位にランクインした。

（文＝リアルサウンド編集部）