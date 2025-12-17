矢吹奈子＆CLASS SEVEN大東立樹、2人のシーンに共演者絶賛「キュン死しないか心配」
元AKB48・HKT48、IZ*ONEのメンバーで俳優の矢吹奈子、CLASS SEVENのCLASS SEVENが18日、都内で行われたミュージカル『サムシング・ロッテン！ 』開幕直前取材に登場。出演する中川晃教、加藤和樹、石川禅、大東立樹（CLASS SEVEN）、瀬奈じゅん、演出の福田雄一氏と共に見どころを語った。
【全身ショット】華やか…！舞台衣装で登場した大東立樹＆矢吹奈子ら
本作は、ブロードウェイで2015年に初演され、トニー賞9部門ノミネート・1部門受賞した大ヒット・コメディミュージカル。2018年には東京・大阪で上演され、7年ぶりに日本で再演となった話題作が、きょう19日より東京国際フォーラム ホールCにて、来年1月8日より大阪・オリックス劇場にて上演される。
主人公・ニック（中川）の弟・ナイジェルを大東が演じ、ナイジェルが恋に落ちるポーシャを矢吹が演じる。大東は「一緒に掛け合いのシーンでは、（矢吹に）リードされている感覚があります。本番もめちゃくちゃ楽しみです」と信頼を寄せる。
そんな矢吹は「相手役の方が年下の方っていうのがあまりなくて」と新鮮な現場だったことを明かし、「普段の関係性が役にも出ているって言われます」とにっこり。大東が「僕がすごくバカなことを思いついて、それを共有すると『ちょっと違うかな？』って（言われる）（笑）。いっぱい迷惑をかけたし、アドリブで死ぬほど面白くないことをやっちゃうんです…」と打ち明け、ほかのキャスト陣も「役とまんまじゃん！」と爆笑だった。
福田監督も2人の“ピュアさ”を絶賛しており、加藤からは「この2人のシーンを見て、お客さんがキュン死しないか心配です（笑）」と見どころを語っていた。
【全身ショット】華やか…！舞台衣装で登場した大東立樹＆矢吹奈子ら
本作は、ブロードウェイで2015年に初演され、トニー賞9部門ノミネート・1部門受賞した大ヒット・コメディミュージカル。2018年には東京・大阪で上演され、7年ぶりに日本で再演となった話題作が、きょう19日より東京国際フォーラム ホールCにて、来年1月8日より大阪・オリックス劇場にて上演される。
そんな矢吹は「相手役の方が年下の方っていうのがあまりなくて」と新鮮な現場だったことを明かし、「普段の関係性が役にも出ているって言われます」とにっこり。大東が「僕がすごくバカなことを思いついて、それを共有すると『ちょっと違うかな？』って（言われる）（笑）。いっぱい迷惑をかけたし、アドリブで死ぬほど面白くないことをやっちゃうんです…」と打ち明け、ほかのキャスト陣も「役とまんまじゃん！」と爆笑だった。
福田監督も2人の“ピュアさ”を絶賛しており、加藤からは「この2人のシーンを見て、お客さんがキュン死しないか心配です（笑）」と見どころを語っていた。