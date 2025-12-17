志尊淳、写真集ジャンル自身初1位 通常版、初回限定版ともにTOP5入り【オリコンランキング】
俳優・志尊淳の7年ぶりとなる写真集『志尊淳アニバーサリー写真集「final」通常版』が、12月18日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.7万部を売り上げ、7位にランクイン。ジャンル別「写真集」では自身初の1位【※】を獲得した。同日発売された初回限定版BOXも週間0.3万部を売り上げ、4位につけ、志尊淳の写真集がTOP5に2作ランクインした。
【写真】貴重な”お風呂カット”を公開した志尊淳
本作は、今年30歳を迎えた志尊が「ファンを喜ばせる一年にしたい」という想いから制作がスタート。撮影は、自身も出演したNetflixシリーズ『グラスハート』の監督を務めた柿本ケンサク氏が担当し、東京、ソウル、ミラノ、バリの4都市を舞台に約1年をかけて撮影された。公私ともに親交のある関係だからこそ引き出された、自然体の表情や空気感を、余すことなく収録している。
志尊は「最高な写真集ができたと思います。きっとこれがラスト写真集です。楽しみにしていてください」と公式コメントを寄せている。
【※】『志尊淳 セカンド写真集 『23』』は写真集ジャンルで最高2位（2018年12月3日付）
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年12月22日付：集計期間：2025年12月8日〜14日＞
