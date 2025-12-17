東日本大震災でずれ動いたプレート境界の岩石を採取して解析したところ、境界面に粘土を含む薄い層があることがわかったと、海洋研究開発機構などの国際チームが発表した。

粘土の層が潤滑油のように作用してプレート境界の巨大な滑りを引き起こし、大津波を発生させたと推定している。論文が１９日、科学誌サイエンスに掲載される。

２０１１年の東日本大震災は、陸側の北米プレートの下に海側の太平洋プレートが沈み込む日本海溝周辺で起きた。地震で境界が最大５０メートルずれ動き、跳ね上がったプレートが海水を持ち上げて大津波が発生した。

チームは１２年と２４年、地球深部探査船「ちきゅう」からドリル付きのパイプを水深７０００メートルの海底におろし、プレート境界付近の地下９５０メートルまで掘削して試料（コア）を回収した。

複数地点で採取したコアを解析すると、境界上部の北米プレート側の岩石は密度が高く硬い一方、下部の太平洋プレート側は密度が低く軟らかかった。また境界面には、粘土を多く含む厚さ約１センチの層があった。

チームによると、岩石の特性が上下で異なるプレート境界は変形しやすい。地震で蓄積したひずみが解放された際、粘土の層の作用でプレート境界の滑りが増幅された可能性があるという。

今回の解析では、プレート境界の一部に最大１５メートルの高低差があり、凹凸になっていたことも初めて判明した。同機構高知コア研究所の奥田花也研究員は「凹凸が滑り止めにならないほど地震の規模が大きかった」と話す。

東北大の日野亮太教授（海底地震学）の話「地震でずれたプレート境界を実際に掘って特定した意義は大きい。東日本大震災のメカニズム解明に迫る成果だ」