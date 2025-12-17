フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。結婚で譲れないことを明かした。

「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、ゲスト出演した皆藤。「結婚相手に求める条件」について話題から、MCの上田晋也が「これだけは譲れないってある?」と尋ねた。

皆藤は「1人でやりたいことがたくさんあるので、一緒にいてもしゃべらずに、お互いそれぞれのことをできるような感じが理想です」と結婚後の理想の関係性を明かした。

これに上田が「じゃああんまりコミュニケーション取らなくてもいい?」と聞くと「そんなにずっとしゃべってるとかじゃなくて…がいいです」と伝えた。

求めている関係性から結婚願望がなさそうに見えるものの「あります。結婚はしたい」と願っている。だが「ただ、（結婚に）向いてないんじゃないかなっていうのはひしひしと…」と結婚に不向きだと感じていることを吐露した。

この考えに婚活アドバイザーは「実はこの中で一番（結婚に）向いてます」とし「今の令和の結婚カップルって夫婦でべったりじゃないんですよ。みなさん自分の仕事があって、自分の時間を持っているパートナーシップが令和のスタンダードなので。1人で素敵に生きて来られた皆藤さんみたいな人が相手にも依存しない、束縛しない。一番向いていると思います」と太鼓判。

まさかの評価に皆藤は「えぇ〜」と驚きつつ「ありがとうございます。意外です」と勇気をもらった。