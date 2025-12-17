Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」が2025年配信曲で1位、米津玄師は3作がTOP10入り【オリコン年間】
Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」が、19日発表の『オリコン年間ストリーミングランキング 2025』2025年度配信楽曲（※）で1位を獲得。期間内再生数は2億5,821.9万回を記録した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE登場！ 2冠に3人が喜びのコメント
2025年1月にNHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソングとして配信された本作は、2025/2/3付「オリコン週間ストリーミングランキング」で2位に初登場。その後も、年間ランキングの期間内を通し、12/15付まで46週連続でTOP50入りした。
同ランキングの4位には、期間内再生数2億4,143.5万回で、同じくMrs. GREEN APPLEの「クスシキ」がランクイン。TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールOPテーマとして4月に配信された。
2位には、米津玄師の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」が期間内再生数2億5,527.5万回でランクイン。ソロアーティスト作品としては1位となった。米津は、「Plazma」が7位、「BOW AND ARROW」が10位となり、TOP10内に3作品がランクインした。
3位はHANAのメジャーデビュー曲「ROSE」で、期間内再生数は2億4,664.0万回。女性アーティストとして1位になったほか、TOP10内にランクインした唯一の女性アーティストとなった。さらに「Blue Jeans」が6位、「Drop」が9位と、TOP10内に3作品を送り込んだ。
そのほか、サカナクションによるTVアニメ『チ。 ―地球の運動について―』（NHK総合）のオープニング主題歌「怪獣」が、期間内再生数2億1,657.4万回で5位。BE:FIRSTの、ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）主題歌「夢中」が、期間内再生数1億5,099.2万回で8位にランクインした。
【※1】2025年度は、「2024/12/23付」よりスタート（2024年12月23日付の集計開始日：2024年12月9日以降に配信された作品を対象とする）
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)
