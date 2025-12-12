矢吹奈子、雰囲気ガラリな金髪姿＆ドレス衣装で登場 初の“福田組”稽古振り返る【サムシング・ロッテン！】
【モデルプレス＝2025/12/19】女優の矢吹奈子が12月18日、ミュージカル「サムシング・ロッテン！」（12月19日〜1月12日＠東京国際フォーラム ホールCほか）の開幕直前取材・公開ゲネプロに出席。雰囲気をガラリと変えた約衣装で登場した。
【写真】矢吹奈子、年下イケメンアイドルとハグ
同作で清教徒の娘・ポーシャを演じる矢吹。今回の開幕直前取材では、普段の茶髪姿からは雰囲気をガラリと変えた金髪のウィッグ姿に、舞台となるルネサンス時代のロココファッションを感じさせる役衣装の黒のドレスを着用して登場した。
冒頭のコメントで矢吹は、「福田さんの作品は初めてで、稽古が本当に皆さんが自由にやられてるのを見て本当に楽しかったです」と稽古期間を回顧。「ちょっと笑える作品だと思うので、年末は笑い締めしていただけたらと思いますし、2026年もあるので年始は笑い始めにしていただけたらと思います！」と呼びかけていた。
本作は、ブロードウェイで2015年に初演され、トニー賞で1部門受賞・9部門ノミネートを果たしたヒット・コメディ。シェイクスピア作品をはじめとするミュージカルや演劇の名作たちを大胆にパロディにしながらも、演劇への愛と情熱を詰め込んだ作品として、世界中の舞台ファンを魅了した。再演となる2025年版は、引き続き福田雄一氏が演出を手がけている。今回の会見には、矢吹のほか、中川晃教、加藤和樹石川禅、大東立樹（CLASS SEVEN）、瀬奈じゅんも登壇した。（modelpress編集部）
矢吹奈子、金髪ビジュで雰囲気ガラリ
