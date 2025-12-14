CLASS SEVEN大東立樹＆矢吹奈子の出演シーンを共演者が心配「お客さんがキュン死しないか…」稽古場での微笑ましいエピソードも【サムシング・ロッテン！】
【モデルプレス＝2025/12/19】CLASS SEVENの大東立樹と女優の矢吹奈子が12月18日、ミュージカル「サムシング・ロッテン！」（12月19日〜1月12日＠東京国際フォーラム ホールCほか）の開幕直前取材・公開ゲネプロに出席。2人の出演シーンについて共演者が心配する場面があった。
【写真】矢吹奈子、年下イケメンアイドルとハグ
同作で、中川晃教演じる売れない劇作家であるニックの弟・ナイジェルを演じる大東は、清教徒の娘・ポーシャを演じる矢吹との共演シーンが多いことについて触れられる場面が。大東は「一緒に掛け合いするシーンがあるんですけど、やっぱり毎日違くて。リードしてくださってるので、本番はめちゃくちゃ楽しみです」と矢吹とのシーンについて語った。
演出を手掛ける福田雄一監督が「奈子の方が（大東より）歳上なんだよね？3個上？」と2人の年齢差について驚くと、矢吹は「あまり、相手役の方が年下はなくて、普段の関係性が出てるって言われました（笑）」と共演者から言われたことを告白。そして、福田監督から「よく隅っこで打ち合わせしてるよね。何してんだって（笑）」と2人の稽古場での様子について質問されると、大東は「僕がすごく馬鹿なことを思いついて話すと『うーんなんか違うかな』って（笑）」と微笑ましいやり取りを回顧。矢吹は、「結構近しい部分があったりもして、普段からのナイジェルとポーシャ感が出ていたら良いかなって思います。でも出し過ぎは良くないかなって（笑）」と演じる役と2人の距離感が似ていることを明かしていた。
また、共演する加藤和樹から「この2人のシーンお客さんがキュン死しないか心配」と話す場面も。そして福田監督は「あさこさん（瀬奈じゅん）の見る目が母ですね」と瀬奈じゅんが2人をみまもる様子についても振り返っていた。
本作は、ブロードウェイで2015年に初演され、トニー賞で1部門受賞・9部門ノミネートを果たしたヒット・コメディ。シェイクスピア作品をはじめとするミュージカルや演劇の名作たちを大胆にパロディにしながらも、演劇への愛と情熱を詰め込んだ作品として、世界中の舞台ファンを魅了した。再演となる2025年版は、引き続き福田雄一氏が演出を手がけている。今回の会見には、矢吹・大東のほか、中川、加藤、石川禅、瀬奈も登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】矢吹奈子、年下イケメンアイドルとハグ
◆大東立樹＆矢吹奈子、稽古場での微笑ましいやり取り明らかに
同作で、中川晃教演じる売れない劇作家であるニックの弟・ナイジェルを演じる大東は、清教徒の娘・ポーシャを演じる矢吹との共演シーンが多いことについて触れられる場面が。大東は「一緒に掛け合いするシーンがあるんですけど、やっぱり毎日違くて。リードしてくださってるので、本番はめちゃくちゃ楽しみです」と矢吹とのシーンについて語った。
また、共演する加藤和樹から「この2人のシーンお客さんがキュン死しないか心配」と話す場面も。そして福田監督は「あさこさん（瀬奈じゅん）の見る目が母ですね」と瀬奈じゅんが2人をみまもる様子についても振り返っていた。
◆ミュージカル「サムシング・ロッテン！」
本作は、ブロードウェイで2015年に初演され、トニー賞で1部門受賞・9部門ノミネートを果たしたヒット・コメディ。シェイクスピア作品をはじめとするミュージカルや演劇の名作たちを大胆にパロディにしながらも、演劇への愛と情熱を詰め込んだ作品として、世界中の舞台ファンを魅了した。再演となる2025年版は、引き続き福田雄一氏が演出を手がけている。今回の会見には、矢吹・大東のほか、中川、加藤、石川禅、瀬奈も登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】