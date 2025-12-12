米大リーグ公式サイトが１８日（日本時間１９日）、来年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に、２年連続サイ・ヤング賞のタイガース、Ｔ・スクバルとともに、最速１０４マイル（約１６７キロ）の豪腕パドレスのメーソン・ミラー投手、パイレーツ、ヤンキースで２７セーブを挙げたデービッド・ベッドナー投手もが参加すると伝えた。

ミラーは今季、アスレチックスとパドレスで６０試合に登板し１勝２敗で２２セーブ、１０ホールド、防御率２・８１。６１回２／３を投げ１０４個の三振を奪った豪腕。速球の平均球速は時速１０１・２マイル（約１６３キロ）で、メジャーリーグで唯一、１０４マイル（約１６７キロ）を超えた投手。ベッドナーも今季パイレーツからヤンキースで２７セーブを挙げた救援右腕だった。

２大会ぶりの優勝を目指す米国チームの打線も充実しており、キャプテンのアーロン・ジャッジ（ヤンキース）に加え、カル・ローリー（マリナーズ）、カイル・シュワバー（フィリーズ）とともに今季２冠王獲得の超強力なラインナップを形成。２連覇を狙う侍ジャパンの最大のライバルになるのは間違いない。