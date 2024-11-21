£²Ç¯Ï¢Â³¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Îº¸ÏÓ¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬£×£Â£Ã½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥³¥ó¥Ó·ëÀ®
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¶¯º¸ÏÓ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î£Ô¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¤¬¡¢£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÅìÉô»þ´Ö£±£¸Æü¸áÁ°£±£±»þÁ°¤Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¹ñ´ú¤Î³¨Ê¸»ú¤À¤±¤òÅê¹Æ¡£¿ôÊ¬¸å¤Ë¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¶Ì£²¤Ä¤Î³¨Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¡¢ºÆ¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡Ê¸¾Ï¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤Åê¹Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Æ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ë»þ´ü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¡££Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤¬¡Ö¥¹¥¯¥Ð¥ë¤È¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤¬¡¢£×£Â£Ã¤Î£Õ£Ó£Á¥Á¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â°ìÀÆ¤Ë¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Î½é¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¤Ç¡¢£×£Â£Ã»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¹¥¯¥Ð¥ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÎÎ¾Åê¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯£··î¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¤Ï¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶¯¤Î£²¿Í¤¬¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤òÃ´¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¡ÉËÜµ¤ÅÙ¡É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï¡¢¤³¤Îº¸ÏÓ¥¹¥¯¥Ð¥ë¤È±¦ÏÓ¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÎÎ¾¥¨¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ü¥¤¥É¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¤È¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£