きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って上に往って来いの展開が見られている。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けてドル安の反応が見られたことから、ポンドドルは１．３４ドル台半ばまで一時上昇。ただ、その動きは維持できずに１．３３ドル台に伸び悩む展開となっている。



一方、ポンド円はＮＹ時間に入って２０９円台に一時上昇し、２００８年以来の高値を更新したものの、２０８円台前半に伸び悩んでいる。ただ、２１日線の上での上昇トレンドは続いている状況。



本日は英中銀が金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果を公表し、政策金利は予想通りに０．２５％引き下げ３．７５％とした。ポンドは買いの反応を見せていたが、委員の投票行動は５対４と僅差での決定となったほか、２６年にかけて追加利下げの余地があるとの見方を示したものの、今後の利下げ判断は微妙なバランスになると警告しており、ベイリー総裁は「利下げを行うたびに、どこまで進むのかの判断はますます難しくなる」と述べていた。



GBP/USD 1.3379 GBP/JPY 208.21 EUR/GBP 0.8763



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

