ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２１５ドル高 ナスダックは１．８％の大幅高
NY株式18日（NY時間13:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 48101.17（+215.20 +0.45%）
ナスダック 23099.46（+406.14 +1.79%）
CME日経平均先物 49515（大証終比：+365 +0.74%）
欧州株式18日終値
英FT100 9837.77（+63.45 +0.65%）
独DAX 24199.50（+238.91 +1.00%）
仏CAC40 8150.64（+64.59 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.479（-0.004）
10年債 4.128（-0.025）
30年債 4.802（-0.024）
期待インフレ率 2.231（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.014）
英 国 4.481（+0.006）
カナダ 3.411（-0.016）
豪 州 4.742（-0.004）
日 本 1.965（-0.002）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.43（+0.49 +0.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4365.00（-8.90 -0.20%）
ビットコイン（ドル）
86581.13（+632.40 +0.74%）
（円建・参考値）
1347万1158円（+98395 +0.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48101.17（+215.20 +0.45%）
ナスダック 23099.46（+406.14 +1.79%）
CME日経平均先物 49515（大証終比：+365 +0.74%）
欧州株式18日終値
英FT100 9837.77（+63.45 +0.65%）
独DAX 24199.50（+238.91 +1.00%）
仏CAC40 8150.64（+64.59 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.479（-0.004）
10年債 4.128（-0.025）
30年債 4.802（-0.024）
期待インフレ率 2.231（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.014）
英 国 4.481（+0.006）
カナダ 3.411（-0.016）
豪 州 4.742（-0.004）
日 本 1.965（-0.002）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.43（+0.49 +0.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4365.00（-8.90 -0.20%）
ビットコイン（ドル）
86581.13（+632.40 +0.74%）
（円建・参考値）
1347万1158円（+98395 +0.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ