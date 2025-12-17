NY株式18日（NY時間13:12）（日本時間03:12）
ダウ平均　　　48101.17（+215.20　+0.45%）
ナスダック　　　23099.46（+406.14　+1.79%）
CME日経平均先物　49515（大証終比：+365　+0.74%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9837.77（+63.45　+0.65%）
独DAX　 24199.50（+238.91　+1.00%）
仏CAC40　 8150.64（+64.59　+0.80%）

米国債利回り
2年債　 　3.479（-0.004）
10年債　 　4.128（-0.025）
30年債　 　4.802（-0.024）
期待インフレ率　 　2.231（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.850（-0.014）
英　国　　4.481（+0.006）
カナダ　　3.411（-0.016）
豪　州　　4.742（-0.004）
日　本　　1.965（-0.002）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.43（+0.49　+0.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4365.00（-8.90　-0.20%）

ビットコイン（ドル）
86581.13（+632.40　+0.74%）
（円建・参考値）
1347万1158円（+98395　+0.74%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ