ロス五輪世代19歳DF小杉啓太がフランクフルトに電撃移籍!! 堂安律と同僚に
フランクフルトは19日、ユールゴーデン所属のU-22日本代表DF小杉啓太(19)を獲得したと発表した。26年1月1日からの契約。これまで世代別代表の中心選手を務めてきた期待の左SBが、欧州挑戦3年目を欧州5大リーグのブンデスリーガで迎えることが決まった。
2006年3月18日生まれの小杉はロサンゼルス五輪世代で主力を担うことが期待される左SB。中学時代から湘南ベルマーレの育成組織で育ち、高校卒業のタイミングでスウェーデン・ユールゴーデンに渡ると、移籍初年度のシーズン中盤から主力に定着し、2年目の昨季はUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)準決勝進出の立役者となった。
U-15年代から世代別日本代表の中心選手を担い、23年のU-17W杯、今年のU-20W杯と2度の世界大会を経験。これまでA代表に招集された経験はないが、北中米W杯を半年後に欧州5大リーグへのステップアップを達成したことで、ここからの半年間でアピールができればW杯本大会のメンバー入りも期待できそうだ。
フランクフルトでは今季から加入したMF堂安律の同僚となる。スポーツダイレクターのティモ・ハルトゥング氏はクラブを通じて「小杉啓太は技術的に優れたボールタッチ、高い総力と運動量を兼ね備えた若い左SBだ。スウェーデンで主力選手として、また欧州カップ戦でもその実力を証明しており、大きな可能性を秘めている」と期待を伝えている。
