ロイスダールは、ミカド珈琲商会と、来年は7度目のコラボレーションを行う。「ショコラアソート ミカド珈琲」、「クッキーサンドショコラ ミカド珈琲」、「ラングドシャ ミカド珈琲」、「クリーミーショコラ ミカド珈琲」を発売する。



「ショコラアソート ミカド珈琲」

「ショコラアソート ミカド珈琲」は、「ミカドコーヒー」のコーヒーを使用した、香り豊かな粒チョコレートと可愛らしいカップ型のチョコレート、カードチョコレートを詰め合わせた。



「クッキーサンドショコラ ミカド珈琲」

「クッキーサンドショコラ ミカド珈琲」は、1948年創業のコーヒーロースター「ミカドコーヒー」のコーヒーを加えたチョコレートを、ココア生地のサブレでサンドした。



「ラングドシャ ミカド珈琲」

「ラングドシャ ミカド珈琲」は、「ミカドコーヒー」のコーヒーを使用したラングドシャ生地で、チョコレートをサンドした。



「クリーミーショコラ ミカド珈琲」

「クリーミーショコラ ミカド珈琲」は、「ミカドコーヒー」のコーヒーを使用した洗練されたカカオの香りと深いコクを楽しめるなめらかな口溶けの生チョコレートになっている。

［小売価格］

ショコラアソート ミカド珈琲：7個（1箱） 1728円

クッキーサンドショコラ ミカド珈琲：7個（1箱） 1350円

ラングドシャ ミカド珈琲：8枚（1袋） 702円

クリーミーショコラ ミカド珈琲：100g（1箱） 1620円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月中旬ごろ

ミカド珈琲商会＝https://mikado-coffee.com