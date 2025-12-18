ユニクロは、12月19日から、洗練されたエフォートレスワードローブを提案するコレクション「UNIQLO：C（ユニクロ：シー）」の先行アイテムを国内全店舗で販売する。好評のスウェットワイドパンツの生地を使用したスウェットストレートパンツのほか、メンズからワイドなシルエットが特徴のバレルパンツ、テーパードパンツが登場するなど、デイリーで使えるアイテムが揃う。



「スウェットストレートパンツ」

「スウェットストレートパンツ」（5色（GRAY／BLACK／RED／NATURAL／NAVY））は、人気のスウェット生地の新作とのこと。表面はコットンで、適度なハリ感としなやかできれいな表情になる。カジュアルになりすぎないクリーンなウエストだとか。センターラインで、きれいな縦長ラインとなっている。裏面はポリエステルで、滑りが良くはき心地も快適だという。



「ドローストリングバッグ」

「ドローストリングバッグ」（4色（BLACK／BEIGE／GREEN／NAVY））は、小雨程度の水をはじく撥水加工（加工は永久的ではない）とのこと。長さを調整できるショルダーストラップとなっている。トートバッグとしても使える2WAYデザイン。絞って丸みのある形にもアレンジ可能となっている。収納量に合わせて開口部を調整できるドローストリング付き。



「スムースコットンクルーネックセーター」

「スムースコットンクルーネックセーター」（新色4色（PINK／RED／LIGHT GREEN／BLUE））では、人気スウェットに新色を追加した。やわらかく、肌ざわりのよいコットン100％素材となっている。スウェットのようなデザインとシルエットで、カジュアルに着こなせる。どんなボトムスとも合わせやすいショート丈となっている。

［小売価格］

スウェットストレートパンツ：3990円

ドローストリングバッグ：2990円

スムースコットンクルーネックセーター：3990円

［発売日］12月19日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja