「可愛い靴すぐ疲れる問題」→ 解決！【GU】週7で履きたい！「楽ちんブーツ」

見た目は可愛いのに “歩くとすぐ疲れてしまう” ……そんな靴の悩みは、ソックスの厚みフィット感が変わりやすい冬にありがち。そこでおすすめなのが【GU（ジーユー）】の「楽ちんブーツ」。今回は、快適さもシャレ感も両立できそうなブーツをピックアップしました。毎日でも履きたくなる、相棒が見つかるかも！

足入れしやすいリブ仕様 & プルストラップ付き

【GU】「リブニットソックスブーツ」\3,990（税込）

ボリュームのあるトラックソールながら、軽量かつ「スタイルアップと快適性を両立」（公式オンラインストアより）した一足。リブ仕様のはき口は足首に心地よく沿い、脱ぎはきしやすいプルストラップも備えています。ブラック、ダークブラウンの全2色展開です。

ヒールでも快適に歩けるやさしい設計

【GU】「ウルトラストレッチヒールブーツ」\1,990（税込・セール価格）

こちらのブーツは、足裏に負担がかかりにくいカップインソールを採用。公式オンラインストアによると「重心のかかる前足部に+2mmの厚みを追加することで、クッション性がアップ」「伸縮性の高いウルトラストレッチ素材」とのことで、快適さに期待できる一足です。合皮のブラック、スエード調のブラックとベージュの全3種展開。

伸縮性の高い素材で動きやすそう

【GU】「ウルトラストレッチコンビネーションロングブーツ+E」\2,990（税込・セール価格）

今季トレンドのミニボトムスにおすすめなのが、すっきり見えが狙えそうなロングブーツ。「動きやすく、優れた着心地を実現」（公式オンラインストアより）するウルトラストレッチ素材が、足にやさしく寄り添ってくれそう。抗菌防臭機能付きなのも日常づかいに心強いポイントです。ダークブラウン、ブラックの全2色展開。

内側ジップで着脱がスムーズ

【GU】「ボリュームソールレースアップブーツ」\3,990（税込）

はき口とベロ部分にクッションを入れ、足当たりに配慮した一足。公式オンラインストアでは「内側はジップ付きで、着脱しやすい仕様」と紹介されており、毎日の外出に使いやすそうな作りです。ほどよいボリュームソールで、こなれ感を演出してくれそう。抗菌防臭機能を備え、実用面も頼れるアイテムです。ブラック、ダークブラウン、ブラウンの全3色展開。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Sara.K