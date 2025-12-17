NY株式18日（NY時間12:07）（日本時間02:07）
ダウ平均　　　48079.56（+193.59　+0.40%）
ナスダック　　　23051.75（+358.43　+1.58%）
CME日経平均先物　49605（大証終比：+455　+0.92%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9837.77（+63.45　+0.65%）
独DAX　 24199.50（+238.91　+1.00%）
仏CAC40　 8150.64（+64.59　+0.80%）

米国債利回り
2年債　 　3.466（-0.017）
10年債　 　4.118（-0.035）
30年債　 　4.795（-0.031）
期待インフレ率　 　2.216（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.850（-0.014）
英　国　　4.481（+0.006）
カナダ　　3.407（-0.020）
豪　州　　4.742（-0.004）
日　本　　1.965（-0.002）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.51（+0.57　+1.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4394.10（+20.20　+0.46%）

ビットコイン（ドル）
87186.75（+1238.02　+1.44%）
（円建・参考値）
1356万6258円（+192636　+1.44%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ