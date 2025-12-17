ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１９３ドル高 ナスダックは１．６％の大幅高
NY株式18日（NY時間12:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 48079.56（+193.59 +0.40%）
ナスダック 23051.75（+358.43 +1.58%）
CME日経平均先物 49605（大証終比：+455 +0.92%）
欧州株式18日終値
英FT100 9837.77（+63.45 +0.65%）
独DAX 24199.50（+238.91 +1.00%）
仏CAC40 8150.64（+64.59 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.466（-0.017）
10年債 4.118（-0.035）
30年債 4.795（-0.031）
期待インフレ率 2.216（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.014）
英 国 4.481（+0.006）
カナダ 3.407（-0.020）
豪 州 4.742（-0.004）
日 本 1.965（-0.002）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.51（+0.57 +1.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4394.10（+20.20 +0.46%）
ビットコイン（ドル）
87186.75（+1238.02 +1.44%）
（円建・参考値）
1356万6258円（+192636 +1.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48079.56（+193.59 +0.40%）
ナスダック 23051.75（+358.43 +1.58%）
CME日経平均先物 49605（大証終比：+455 +0.92%）
欧州株式18日終値
英FT100 9837.77（+63.45 +0.65%）
独DAX 24199.50（+238.91 +1.00%）
仏CAC40 8150.64（+64.59 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.466（-0.017）
10年債 4.118（-0.035）
30年債 4.795（-0.031）
期待インフレ率 2.216（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.014）
英 国 4.481（+0.006）
カナダ 3.407（-0.020）
豪 州 4.742（-0.004）
日 本 1.965（-0.002）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.51（+0.57 +1.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4394.10（+20.20 +0.46%）
ビットコイン（ドル）
87186.75（+1238.02 +1.44%）
（円建・参考値）
1356万6258円（+192636 +1.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ