早生まれのJリーガーMF木實快斗(北九州)が左足ダイレでゴラッソ!新指揮官就任、本格始動のU-18日本代表ファーストゴール
[12.18 SBSカップ第1節 静岡ユース 0-3 U-18日本代表 藤枝総合]
2007年生まれ世代のU-18日本代表は、山口智・新監督の下で2年後のU-20ワールドカップへ向けて本格始動。「2025 SBSカップ国際ユースサッカー」初戦でMF木實快斗(北九州)が新体制のファーストゴールを決めた。
木實は0-0の後半開始から左ウイングバックとして出場。「やっぱり結果で示したいっていうのも思いましたし、0-0という状態で前半ああいうゲームになっちゃって、自分が入って流れを変えれたらなっていう思いで入りました」と振り返る。
すると、後半10分にFW大西利都(名古屋U-18)からの右クロスがファーサイドの木實の下へ届く。左利きのMFは左足ダイレクトでシュート。素晴らしい一撃を右隅のネットに突き刺した。
「多分、人生で初めてぐらいのゴールでしたね」という会心の一撃。「(クロスが)来ると思って走った結果、それでボールが来て、ああいう形でゴールを決めたって感じです。対角は狙いました。もう打った瞬間に『入ったな』っていうのは自分の中で思いました」と手応えも十分だったことを明かす。
スーパーゴールによる先制点は、チームの狙いとする形の得点でもあった。山口監督は「彼の良さは左の推進力であったり、作りであったり、パワーがあるので」と評した木實に2トップとの距離感や右の選手との関係性でボールを引き出すことについて繰り返し要求。そして、ストロングの左足を発揮して欲しい、という期待に木實は見事に応えた。
この一撃は、木實が「自分でも終わった後、思いました」というように、山口監督体制の初ゴールとなった。「プロでやってきて、やっぱり自分が上の学年っていうことで引っ張んないといけないっていうところで、プロの厳しさっていうところを練習のところから示したらなっていうのは思います」と強い責任感を持って代表活動に臨んでいる18歳。その思いをゴールで表現した。
木實はC大阪U-18からC大阪トップチームへ昇格。プロ1年目の2025年シーズンは北九州へ育成型期限付き移籍していた。元々ボランチだったが、北九州で左SBにチャレンジしてJ3で26試合に出場。「色々なポジションできるんだなっていう、自分の中でも成長に繋がったし、推進力ってところは自分の中で成長できました」。その木實は昨年11月以来となる代表活動で、左サイドでの力強い攻守など身につけた力を表現し、勝利に貢献した。
現状はチームを引っ張る存在になることが「まだ、できてない」と自己分析。推進力やゴールに繋げるプレーに加え、チームの先頭に立つ選手になってアピールする。2年後のU-20ワールドカップは「やっぱり誰もが経験できる大会じゃないと思う。自分の中ではまだそういうワールドカップやったりアジアカップだったり入れてないんで、入れたらなと思います。まずアジアカップで優勝して、ワールドカップに出場して、ワールドカップで優勝できたらいいと思います」。“人生初めてぐらいのゴール”を自信に、2007年生まれ世代で欠かせない存在になって2年後を迎える。
左足ダイレクトでスーパーゴール
