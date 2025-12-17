ミセス大森、結成当時は「お客さん呼ぶのも本当に難しくて」「ビラまいてましたよ」
3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、12月18日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。結成当時、なかなか集客できなかったという“苦労話”を語った。
20日放送の「Google Pixel presents ANOTHER SKY」に出演するMrs. GREEN APPLEが、宣伝を兼ねて同番組のインタビューに対応。今年デビュー10周年を迎えたが、結成当時の苦労話について質問を受ける。
これに大森元貴は「結成当時、クリスマスライブに出て、そのとき『新曲をとにかくやろう！』という時期で。お客さん呼ぶのも本当に難しくて。でもとにかく新曲ばっかり練習して…っていうのが、本当にきのうのことのように思い出せますね」と語る。
そして「クリスマスの街並みとか、すごい大好きなんですけど、その時期になると日本では、あのときの苦い思い出も含めて、雪が降ってたりとか、そういう時期を全部いろんな感情で結びついている感覚がありますね」と語る。
「ANOTHER SKY」MCの今田耕司は「集客に苦労してたの…？」と質問。大森は「もちろんです。ビラまいてましたよ」と話し、今田は「どんなバンドでもそういう時代があるわけだ…」と頷いた。
