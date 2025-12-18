ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツクリスピーサンド「贅沢いちごミルク」、ハーゲンダッツ バー「ロイヤルミルクティークランチ」を来年1月20日から期間限定で発売する。

クリスピーサンド「贅沢いちごミルク」は、いちごとミルクのコントラストが映える華やかな見た目と、贅沢なマリアージュが楽しめるアイスクリーム。果肉感のあるいちごソースを加えたミルクアイスクリームを、いちごコーティングで包み、ホワイトウエハースでサンドした。コク深くすっきりとした後味のミルクと、甘酸っぱくジューシーないちごが織りなす、本格的ないちごミルクの味わいを堪能してほしいという。



ハーゲンダッツ バー「ロイヤルミルクティークランチ」

バー「ロイヤルミルクティークランチ」は、“濃香”なロイヤルミルクティーを豊かな食感とともに楽しむ、気分も華やぐアイスクリーム。ミルクと紅茶の濃厚な味わいが楽しめるミルクティーアイスクリームに、豊かな香りの紅茶ソースを合わせ、ダージリンの風味とザクザクとしたフィアンティーヌを閉じ込めたミルクティーチョコレートコーティングで包み込んだ。ザクザク食感と共に、紅茶のふくよかな香りと濃厚な味わいのミルクが広がるロイヤルミルクティーの味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］各351円（税込）

［発売日］2026年1月20日（火）

ハーゲンダッツジャパン＝https://www.haagen-dazs.co.jp