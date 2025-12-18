

「ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA」

ちふれグループのちふれ化粧品は、有効成分トラネキサム酸とナイアシンアミドをダブルで配合（美白有効成分：トラネキサム酸、シワ改善・美白有効成分：ナイアシンアミド）した、シミ予防、シワ改善ができる部分用クリーム「ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA」を、全国のドラッグストア、百貨店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」等で、来年2月1日から順次販売する。

昨年の美白スキンケア市場は、夏の長期化や酷暑による美白意識の高まり、シミ予防に対する関心拡大等を背景に、前年比5.1％（出典：2025年美白スキンケアの市場分析調査（TPCマーケティングリサーチ））と好調に推移している。また、スポットケアの市場規模は、エイジングサインの予防を目的とした若年層の取り込み等が要因となり、金額ベースで拡大傾向（出典：化粧品マーケティング要覧2025 No.2（富士経済））にある。

これらの背景から、ちふれの「TAシリーズ」で人気の高い、美白有効成分トラネキサム酸と、近年注目度が高まる、シワ改善・美白有効成分ナイアシンアミドを組み合わせ、高機能でありながらシンプル処方のシミ予防、シワ改善ができる部分用クリーム「ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA」を発売する。

「ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA」は、メラニンの生成を抑え、ほおのシミやソバカスを防いで透明感を与えるほか、疲れた印象が出やすい目もとまわりにアプローチする。また、角層までうるおいを与え、肌あれを防ぎ、肌をすこやかに保つ。べたつかずみずみずしい使用感ながらも、ピタッと密着するクリームのため、気になる部分に留まりじっくり浸透（角層まで）する。

肌に少しの変化を感じた際に、シミ予防、シワ改善を始められるプラスワンアイテムとなっている。

［小売価格］2090円（税込）

［発売日］2026年2月1日（日）

ちふれ化粧品＝https://www.chifure.co.jp