コールマンは、リモコン操作が可能な「コンパクトパネルライト（グリーン／ブラウン）」とセンサー付きで非接触操作が可能な「ハンズフリーライト（グリーン／ブラウン）」の多機能LEDライト2種を、来年2月から順次発売すうｒ。



「ハンズフリーライト」

「コンパクトパネルライト（グリーン／ブラウン）」は、専用のワイヤレスリモコンで操作することによって、本体に触らずに使用することが可能。テントの天井に吊り下げた状態などで、手が届かない場所からも操作できる。専用バッグも付いている。



「コンパクトパネルライト（グリーン／ブラウン）」

「コンパクトパネルライト（グリーン／ブラウン）」は、パネル両面が発光するため、パネルの角度を調節しながら上下左右全方向へ照らすことができる。LED卓上ライトとしてはもちろん、マグネット付きで壁やテーブルなどにくっつけて手元を照らしたりすることができるので、テント内の照明としても便利だとか。

さらに、一般的なカメラスタンドに取り付けることができるほか、手持ちのフラッシュライトとして使用できるなど幅広い用途で活躍する。

また、充電式（TYPE−C）のため、電池を使わずに繰り返しライトを使用することができるだけでなく、USB−Aポートからは他のデバイスに電源を供給することが可能なため、簡易的なポータブル電源としても使用可能となっている。



「ハンズフリーライト（グリーン／ブラウン）」

「ハンズフリーライト（グリーン／ブラウン）」は、センサー搭載で、手を触れることなく非接触で操作可能。スポット照明と手元パネル照明の2つの光を、ハンズフリーで使い分けもできるライトになっている。

卓上ライトとしてはもちろん、本体にマグネットがついており、壁やテーブルなどに貼り付けて手元を照らしたり、リング部分をフックにかけてテント内の照明として使用することも可能。さらに、「コンパクトパネルライト」同様、充電式（TYPE−C）のため、電池を使わずに繰り返し使用することができる。

［小売価格］

コンパクトパネルライト：5830円

ハンズフリーライト：3630円

（すべて税込）

［発売日］2026年2月から順次

コールマン＝https://www.coleman.co.jp