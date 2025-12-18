すかいらーくレストランツが運営するバーミヤンは、12月18日から、年末年始限定（なくなり次第終了予定）の「麻辣鍋」3種類を販売する。

累計450万食（2024年3月14日から2025年11月30日までの販売実績）「麻辣湯」が“一人鍋”スタイルとなって3種類で新登場する。冬の贅沢食材「本ずわい蟹」をふんだんに使った一品や、「鶏肉」や「豚肉」などこだわり食材から選べる。また、卓上コンロが今回から導入開始。最後の一口まで熱々の鍋を楽しめる。「紅白点心」や「海老」など具材の倍増に加えて、「中華麺」など“がっつり”アレンジも対応可能となっている。



「海鮮麻辣鍋」

「海鮮麻辣鍋」は、本ずわい蟹を贅沢に使い、上品な蟹の旨みを、ピリッと刺激的な麻辣スープが引き立てる。麻辣湯専用ラー油での味変もぜひ試してみてほしい考え。



「蒸し鶏の麻辣鍋」

「蒸し鶏の麻辣鍋」は、野菜の旨味が溶け出た麻辣のスープが、しっとりした蒸し鶏と相性抜群となっている。



「たっぷり豚肉麻辣鍋」

「たっぷり豚肉麻辣鍋」は、たっぷりの豚肉で食べ応えが抜群だとか。豚肉の甘みと旨辛のスープでごはんにもぴったりとなっている。

［小売価格］

海鮮麻辣鍋：1429円

蒸し鶏の麻辣鍋：1099円

たっぷり豚肉麻辣鍋：1209円

（すべて税込）

［発売日］12月18日（木）

バーミヤン＝https://www.skylark.co.jp/bamiyan