NY株式18日（NY時間11:21）（日本時間01:21）
ダウ平均　　　48245.86（+359.89　+0.75%）
ナスダック　　　23138.00（+444.68　+1.96%）
CME日経平均先物　49610（大証終比：+460　+0.93%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9837.77（+63.45　+0.65%）
独DAX　 24199.50（+238.91　+1.00%）
仏CAC40　 8150.64（+64.59　+0.80%）

米国債利回り
2年債　 　3.466（-0.017）
10年債　 　4.118（-0.035）
30年債　 　4.796（-0.030）
期待インフレ率　 　2.216（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.851（-0.013）
英　国　　4.481（+0.006）
カナダ　　3.407（-0.020）
豪　州　　4.742（-0.004）
日　本　　1.965（-0.002）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.42（+0.48　+0.86%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4402.90（+29.00　+0.66%）

ビットコイン（ドル）
88108.56（+2159.83　+2.51%）
（円建・参考値）
1370万4405円（+335940　+2.51%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ