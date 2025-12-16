ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３５９ドル高 ナスダックも１．９％の大幅高
NY株式18日（NY時間11:21）（日本時間01:21）
ダウ平均 48245.86（+359.89 +0.75%）
ナスダック 23138.00（+444.68 +1.96%）
CME日経平均先物 49610（大証終比：+460 +0.93%）
欧州株式18日終値
英FT100 9837.77（+63.45 +0.65%）
独DAX 24199.50（+238.91 +1.00%）
仏CAC40 8150.64（+64.59 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.466（-0.017）
10年債 4.118（-0.035）
30年債 4.796（-0.030）
期待インフレ率 2.216（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.013）
英 国 4.481（+0.006）
カナダ 3.407（-0.020）
豪 州 4.742（-0.004）
日 本 1.965（-0.002）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.42（+0.48 +0.86%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4402.90（+29.00 +0.66%）
ビットコイン（ドル）
88108.56（+2159.83 +2.51%）
（円建・参考値）
1370万4405円（+335940 +2.51%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
