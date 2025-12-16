　19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円高の4万9460円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては458.50円高。出来高は7305枚となっている。

　TOPIX先物期近は3378ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49460　　　　　+310　　　　7305
日経225mini 　　　　　　 49455　　　　　+305　　　149244
TOPIX先物 　　　　　　　　3378　　　　 +13.5　　　　8368
JPX日経400先物　　　　　 30490　　　　　+155　　　　1028
グロース指数先物　　　　　 638　　　　　　+4　　　　 549
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース