日経225先物：19日2時＝310円高、4万9460円
19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円高の4万9460円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては458.50円高。出来高は7305枚となっている。
TOPIX先物期近は3378ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49460 +310 7305
日経225mini 49455 +305 149244
TOPIX先物 3378 +13.5 8368
JPX日経400先物 30490 +155 1028
グロース指数先物 638 +4 549
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3378ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49460 +310 7305
日経225mini 49455 +305 149244
TOPIX先物 3378 +13.5 8368
JPX日経400先物 30490 +155 1028
グロース指数先物 638 +4 549
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース