¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÂ¼¾¾±ÉÂÀ¡¡¥¤¥óÆ¨¤²´°Éõ¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¡Ö½ÐÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â½Ð¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£´Àï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£Ã¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¸Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾¾±ÉÂÀ¡Ê£²£¹¡á¹Åç¡Ë¤¬É¬¾¡¤ò´ü¤·¤ÆÎ×¤ó¤À½éÆü£¶£ÒÀä¹¥ÏÈ¤Î°ìÀï¡£¥³¥ó¥Þ£±£¶¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éº¹¤µ¤»¤º¡¢¤Þ¤¯¤é¤»¤º¤Î´°Éõ·à¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³£°¹æµ¡¤ÏÁ°Áà¼Ô¤Îº´Æ£¹Ò¤¬¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿ÃíÌÜµ¡¡£Â¼¾¾¼«¿È¤âÁ°¸¡¤«¤éµ¡ÎÏ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¡Ö¥Ú¥é¤ò¼«Ê¬¤Î·Á¤ËÃ¡¤¤¤¿¤±¤É¡¢°¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¡£½ÐÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¯¤Æ¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â¾¯¤·½Ð¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ½ÙÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¤ÓÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡£¸·î¤ÎÅöÃÏÁ°²óÀï¤ÏÃ»´ü·èÀï¤ÇÍ½Áª£³Àï¤ò£²Ãå£³ËÜ¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£½àÍ¥¤Ï£²¹æÄú¤â¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÃÙ¤ì¤Æ£¶¥³¡¼¥¹²ó¤ê¤È¤Ê¤ê£³Ãå¡£º£Àá¤Ïà¥ê¥Ù¥ó¥¸Àïá¡£ÄãÄ´µ¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÄ´À°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤ÇÁá¤¯¤â»Å¾å¤¬¤êÎÉ¹¥¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÇòÀ±¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£