リンガーハットは、長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」において、とろみのあるあんかけが冬にぴったりの「九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん」を12月24日から発売する。同日に103店舗限定で濃厚なもつの旨味が広がる「牛もつちゃんぽん」を発売する。



「九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん」

「九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん」は、国産九条ねぎの生の輪切りをたっぷりと贅沢に60gのせ、食感と風味を存分に楽しんでもらえるようにした。スープは甘い醤油スープに、混合削り節オイルが効いたコクのあるあんかけスープとなっている。熱々のあんかけと、香り豊かな九条ねぎが合わさった寒い時期にぴったりの1杯だという。



「牛もつちゃんぽん」（左から：醤油、チゲ）

「牛もつちゃんぽん」は、旨味とプリプリな食感が特徴的なもつを使用しており、スープは2種類から選ぶことができる。醤油スープは、あっさりとした醤油スープに隠し味であご出汁を使用し、にんにくと唐辛子のパンチが効いたスープに「牛もつ」の旨味が広がる。今年新登場のチゲスープは、味噌とコチュジャンをベースに、にんにくの風味と唐辛子の辛みを加え、6種の魚介の旨味が後味まで感じられる味わいとなっている。

［小売価格］

九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん

麺200g：1380円

麺100g：1300円

牛もつちゃんぽん

醤油：麺200g 1390円／麺100g 1310円

チゲ：麺200g 1490円／麺100g 1410円

（ずべて税込）

［発売日］12月24日（水）

リンガーハット＝https://www.ringerhut.co.jp