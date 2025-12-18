キリンビールは、“麒麟が上質に仕立てた、これしかないうまさの特製サワー”をコンセプトにした「麒麟特製」ブランドから「麒麟特製 アップルサイダーサワー（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を来年1月20日から発売する。

近年RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場は、来年10月の酒税改正まで現行の税率が維持されることを背景に、中長期的に伸長傾向にあり注目が集まっている。またRTDに対して、「品質感」「本格感」というニーズが消費者の中にあることが分かっている（キリンビール調べ）。「麒麟特製」は、素材や製法にこだわり、丁寧に仕立てた「上質なうまさ」を届けてきた。4月に「麒麟特製 レモンサワー ALC．6％」を新たに発売し、改めてブランドの独自価値である「品質感」がありながら、飲みごたえのある味わいが好評を得ている。

今回発売する「麒麟特製 アップルサイダーサワー（期間限定）」は、上質で複層的なりんごの風味と余韻が楽しめる冬の気持ちを捉える季節限定の特製サワー。限定商品を発売することで、消費者に“今しか飲めない特別感”を提供し、既存の消費者はもちろん、これまで「麒麟特製」を飲んだことのない人にも「上質なうまさ」を届けて飲用機会の拡大を図る。

中味については、上質で複層的なりんごの風味と余韻や、報酬感のあるほのかな甘み、爽やかな炭酸感が楽しめる、飲み飽きないうまさの特製サワー（無果汁）。

パッケージについては、丁寧に仕立てた上質さをまといながら、冬の高揚感と豊潤なりんごらしい味わいや爽やかな炭酸感が感じられるデザインに仕上げた。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年1月20日（火）

キリンビール＝https://www.kirin.co.jp