進化系アイライナー！3650の新色「アッシュブラック」と「カシスブラック」登場

2026年2月24日（火）、3650（サンロクゴゼロ）から新たにリリースされるリキッドアイライナーの2色、「アッシュブラック」と「カシスブラック」は、進化した「黒」を体現する絶妙な色味が特徴です。アイメイク初心者にも使いやすい機能性と、美しい仕上がり、耐久性を兼ね備えたこの新色は、どちらも目元にニュアンスをプラスして、より一層楽しくなるアイメイクを実現します。

「アッシュブラック」と「カシスブラック」で目元を引き締め

アッシュブラック

カシスブラック

3650の新しいリキッドアイライナー「アッシュブラック」と「カシスブラック」は、ただの黒ではない、進化した「黒」を提供します。

アッシュブラックは透け感のある軽やかな黒で、寒色系ながら肌馴染みがよく、クールで洗練された目元に仕上がります。

対して、カシスブラックは華やかな赤みが加わったブラックで、目元に色気を感じさせながらも抜け感を与えてくれます。

どちらも、単なるラインではなく、目元の印象をより深く、より魅力的にするカラーです。

3650アイライナーの魅力的な機能性と高発色

3650のリキッドアイライナーは、ただの色彩だけでなく、使いやすさや耐久性も抜群です。

自然に安定する「筆圧コントロール設計」によって、アイライナー初心者でもスムーズに描け、キレイなラインが一発で決まります。

また、Wプルーフの処方で、涙や汗、皮脂にも強く、描きたての状態を長時間キープします。

さらに、目元にやさしい4種の美容液成分が配合されており、毎日使いたくなる優しさも兼ね備えています♪

進化した「黒」を感じる新色、あなたはどっち派？

3650の新色アイライナーは、どちらも目元を際立たせる「黒」に改良を加えた進化系暗色。アッシュブラックは、その軽やかな透け感が特徴で、クールで上品な目元に仕上がります。

一方、カシスブラックは赤みを帯びたブラックで、色気と抜け感を演出。あなたのなりたい印象に合わせて、どちらを選ぶか迷ってしまいそう！

日常的に使える絶妙なニュアンスで、アイメイクがもっと楽しくなります♡

3650で目元に差をつけて、毎日をもっと楽しく！

3650の新しいリキッドアイライナー「アッシュブラック」と「カシスブラック」は、進化した「黒」でアイメイクを楽しむための最適なアイテムです。

どちらも、使いやすさ、美しい仕上がり、耐久性に優れ、目元を引き締めるだけでなく、ニュアンスを加えて印象を深めます。

ぜひこの機会に、3650で目元の新しい魅力を引き出し、毎日をもっと楽しくしてみてください♡新色は2026年2月24日から発売です。