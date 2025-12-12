ユーロドルは１．１７ドル台前半での推移となっている。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想外に鈍化したことで、ドル安の反応が見られ、ユーロドルは１．１７６０ドル近辺まで上昇した。ただ、上値にも慎重になっているようで、買い一巡後は伸び悩む展開。



この日はＥＣＢ理事会の結果が公表され、予想通りに政策金利を据え置いた。ラガルド総裁は会見で「金利に関する全ての選択肢を残すことで一致」と述べていたが、ＥＣＢ理事の間では、最新の成長とインフレ見通しを踏まえると、利下げサイクルは恐らく終了との認識が広がっているとの報道が伝わっている。



新たなショックが起きない限り、中銀預金金利は２．００％の水準で維持できる一方、利上げについての議論は時期尚早と認識しているとも伝えていた。エコノミストは、今後２年間は据え置きが続くとの予想しており、市場も当面は上下いずれの方向にも動く可能性は低いとの見方を織り込んでいる。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

