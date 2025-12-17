プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚プルコギ丼」 「崩し豆腐の野菜あん」 「カブのユズコショウ和え」 の全3品。
手早く作れるエスニックな丼に、豆腐が主役の体温まる副菜とサッパリとしたカブの副菜を添えた献立です。

【主食】豚プルコギ丼
忙しい日に便利でボリューム感たっぷりの主食です。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：774Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚肉  (こま切れ)250g
＜下味＞
  酒  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1.5
玉ネギ  1/4個
シメジ  1袋
ニラ  1/2束
サラダ油  大さじ1
＜調味料＞
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  ニンニク  (すりおろし)1片分
  オイスターソース  大さじ1
  コチュジャン  大さじ1
  ゴマ油  小さじ1
ご飯  丼2杯分
すり白ゴマ  大さじ1

【下準備】

玉ネギは縦薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、食べやすく裂く。ニラは根元を切り落とし、長さ4cmに切る。

©Eレシピ


ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめる。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせておく。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油、玉ネギを入れて中火にかけて炒め、しんなりしたら豚肉、シメジを加えて炒め合わせる。

©Eレシピ


2. ニラ、＜調味料＞を加えて炒め合わせ、ご飯をよそった丼にのせ、すり白ゴマを振る。

©Eレシピ



【副菜】崩し豆腐の野菜あん
ショウガの香りが隠し味。体温まるヘルシーな副菜です。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：75Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1/2丁
白ネギ  1/3本 白菜  1枚
ニンジン  1cm
＜合わせだし＞
  だし汁  200ml
  みりん  小さじ1
  薄口しょうゆ  小さじ1
  塩  適量   ショウガ汁  小さじ1
＜だし溶き葛＞
  葛粉  小さじ1
  だし汁  小さじ2
ミツバ  (刻み)大さじ1

【下準備】

絹ごし豆腐はキッチンペーパーで包み、水気をきっておく。白ネギは斜め薄切りにする。白菜はザク切りにする。

©Eレシピ


ニンジンは皮をむいて薄い輪切りにし、さらに細切りにする。＜だし溶き葛＞の材料を混ぜ合わせておく。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に＜合わせだし＞の材料、白ネギ、白菜、ニンジンを入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして柔らかくなるまで煮る。

©Eレシピ


2. 絹ごし豆腐を手でひとくち大にちぎりながら加えて中火にし、温まったら＜だし溶き葛＞をよく混ぜてからまわし入れる。トロミがついたら器に盛り、ミツバをのせる。

©Eレシピ



【副菜】カブのユズコショウ和え
旬をむかえて甘みが増したカブに、ユズコショウを合わせたサッパリとした箸休め。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：25Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カブ  2個
塩  適量(カブの正味のg数の1%)
ユズコショウ  適量

【作り方】

1. カブは皮をむいて縦半分に切り、さらに縦幅5mmに切って抗菌袋に入れ、塩を加えてからめ、10分置く。

©Eレシピ


2. カブの水気を絞ってボウルに移し、ユズコショウで和え、器に盛る。

©Eレシピ