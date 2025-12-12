いわゆる「年収の壁」をめぐり自民党と国民民主党は所得税の課税最低限を178万円まで引き上げることで合意しました。

今回の合意でどのくらいの減税になるのか、第一生命経済研究所の主席エコノミスト星野卓也さんの試算によりますと、160万円から178万円に引き上げられる予定の今年度から来年度の改正による減税額は、年収が150万円の人で9000円、200万円の人で7000円、300万円の人と400万円の人でそれぞれ8000円、500万円の人では2万8000円、600万円の人が1番多い3万7000円となるということです。

星野さんは「今回の改正では、特に年収500万円から600万円の人の減税額が大きくなっていて、家計の後押しになることが期待される」としたうえで、「所得税がかかり始めるラインを178万円まで引き上げても、住民税がかかり始める壁を意識する人は残る。また、社会保険料のかかり始める壁も依然残っていて、議論すべき」と指摘しています。

一方、自民党の小野寺税調会長は、およそ6500億円の税収減になる見込みだと明らかにしていて、今後、政府には財源をどう確保するかなどの説明が求められます。