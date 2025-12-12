【3COINS値下げ】に大感謝ーーーッ！ 完売前にゲット推奨♡「ファッション小物」

コーデのマンネリを解消したいときやアクセントを加えときには、プチプラファッション小物がうってつけ。【3COINS（スリーコインズ）】では、今ならスカーフやベルトなど、冬コーデでも活躍しそうなファッション小物がセール価格で手に入ります。ぜひ売り切れ前に手に入れて。

あらゆるアレンジを楽しめる上品レーススカーフ

【3COINS】「マルチレーススカーフ」\330（税込・セール価格）

繊細で上品なレースを使った、マルチな活躍が期待できるスカーフ。サイズは約縦35 × 横130cmと大きめで、肩掛けしたりビスチェのように巻いたり、ウエストに巻いてみるのもよさそう。公式サイトによると「トレンドのバブーシュカとしてもお使いいただけます」とのこと。カラーはホワイトとブラックの2色で、色違いで揃えて気分で使い分けるのもいいかも。

コーデに新鮮味を加えるラップスカート

【3COINS】「チェック柄フリルラップミニスカート」\165（税込・セール価格）

腰に巻き付けるだけで、コーデが華やかになりそうなラップスカート。冬コーデにぴったりなチェック柄で、ボリュームのあるティアードデザインが目を引きます。ブラックとブラウンの2色展開で、どちらも落ち着いた色味。シンプルなトップスとデニムパンツのワンツーコーデに重ね、甘めカジュアルに仕上げるのがおすすめです。

ハートが並んだ大人可愛いベルト

【3COINS】「ハートスタッズ付きベルト」\220（税込・セール価格）

丸みを帯びたハートのスタッズが可愛いレザー調のベルト。「マットな質感のバックルと本革のような風合いで、かわいさの中に大人っぽさもプラス」と公式サイトで紹介されており、大人も取り入れやすいデザインです。太すぎず細すぎない使いやすそうな幅で、コーデにメリハリを付けるのに持ってこいです。

ゆるっと履きたいチュールソックス

【3COINS】「チュールレイヤードソックス」\330（税込・セール価格）

透け感のあるチュール素材を重ねた、オールシーズン活躍する靴下。公式サイトでは「くしゅっとたるませて履くとこなれた雰囲気になるのでおすすめ」と、履き方のコツが提案されています。スニーカーと合わせてカジュアルにまとめるほか、ブーツやパンプスなどと合わせれば華やかな足元に。カラーは使いやすいホワイト・ライトグレー・ブラックの3色展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W