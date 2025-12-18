アーセナルは今季こそリーグタイトルに手が届くのか!? 折り返し地点近づくプレミアリーグの最終順位をスパコンが予想
プレミアリーグは現在16節が終わり、前半戦は残り3試合となっている。
現在の首位はアーセナルだが、2位マンチェスター・シティとは2ポイント差で3位アストン・ヴィラも3ポイントしか離れていない状況だ。
そんななか、英『GIVEMESPORT』は『Opta』のスーパーコンピューターが予想したプレミアリーグの最終順位を紹介。前半戦も終盤に入ったなか、16節までの成績や公開されている試合日程に基づき、シュミレーションを行い、算出された順位と勝ち点は次のようになった。
2位：マンチェスター・シティ/76ポイント
3位：アストン・ヴィラ/70ポイント
4位：リヴァプール/64ポイント
5位：チェルシー/63ポイント
6位：クリスタル・パレス/59ポイント
7位：マンチェスター・ユナイテッド/57ポイント
8位：ニューカッスル/55ポイント
9位：ブライトン/55ポイント
10位：エヴァートン/52ポイント
11位：トッテナム/52ポイント
12位：サンダーランド/50ポイント
13位：ボーンマス/50ポイント
14位：ブレントフォード/50ポイント
15位：フラム/47ポイント
16位：ノッティンガム・フォレスト/44ポイント
17位：リーズ/39ポイント
18位：ウェストハム/37ポイント
19位：バーンリー/30ポイント
20位：ウルブズ/21ポイント
現在の上位3チームがそのまま1~3位フィニッシュすると予想しており、最後はアーセナルが2位シティに5ポイント差をつけ、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を達成するとOptaのスーパーコンピューターは考えているようだ。また現在7位と苦戦気味のリヴァプールも復調し、4位に入ってくると見ている。
まだシーズンは十分に残っており、どう転ぶかはわからないが、スーパーコンピューターが導き出した予想をアーセナルが正解にできるか、楽しみだ。