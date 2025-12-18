プレミアリーグは現在16節が終わり、前半戦は残り3試合となっている。



現在の首位はアーセナルだが、2位マンチェスター・シティとは2ポイント差で3位アストン・ヴィラも3ポイントしか離れていない状況だ。



そんななか、英『GIVEMESPORT』は『Opta』のスーパーコンピューターが予想したプレミアリーグの最終順位を紹介。前半戦も終盤に入ったなか、16節までの成績や公開されている試合日程に基づき、シュミレーションを行い、算出された順位と勝ち点は次のようになった。





1位：アーセナル/81ポイント2位：マンチェスター・シティ/76ポイント3位：アストン・ヴィラ/70ポイント4位：リヴァプール/64ポイント5位：チェルシー/63ポイント6位：クリスタル・パレス/59ポイント7位：マンチェスター・ユナイテッド/57ポイント8位：ニューカッスル/55ポイント9位：ブライトン/55ポイント10位：エヴァートン/52ポイント11位：トッテナム/52ポイント12位：サンダーランド/50ポイント13位：ボーンマス/50ポイント14位：ブレントフォード/50ポイント15位：フラム/47ポイント16位：ノッティンガム・フォレスト/44ポイント17位：リーズ/39ポイント18位：ウェストハム/37ポイント19位：バーンリー/30ポイント20位：ウルブズ/21ポイント現在の上位3チームがそのまま1~3位フィニッシュすると予想しており、最後はアーセナルが2位シティに5ポイント差をつけ、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を達成するとOptaのスーパーコンピューターは考えているようだ。また現在7位と苦戦気味のリヴァプールも復調し、4位に入ってくると見ている。まだシーズンは十分に残っており、どう転ぶかはわからないが、スーパーコンピューターが導き出した予想をアーセナルが正解にできるか、楽しみだ。