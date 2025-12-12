Afternoon Tea LOVE&TABLEで楽しむ冬限定。苺尽くしのミルクレープ時間

冬が深まる季節、Afternoon Tea LOVE&TABLEから心ときめく冬限定メニューが登場します。主役は、旬の苺をたっぷり味わえるミルクレープと、素材の重なりを楽しむ新作クレープ。丁寧に焼き上げたクレープ生地に、クリームやフルーツの個性を重ねた一皿は、寒い季節のご褒美にぴったりです。甘さと香ばしさが調和する、特別なティータイムを楽しんでみませんか♡

冬だけの苺ミルクレープ2種

旬の苺を存分に楽しめる冬限定ミルクレープが全店に登場します。

【PREMIUM CLASSIC】苺のミルクレープ



価格：お茶付き2,178円

国産発酵バターとライ麦粉を使用したクレープ生地に、ディプロマットクリームと旬の苺を5層に重ねた、断面も美しい一品です。

販売期間：2025年12月26日(金)～2026年3月4日(水)

※表参道のみ2026年1月14日(水)まで

販売店舗：全店

＊表参道のみ、1/15～「いちごさんどう2026」限定の新作ミルクレープ登場。メニューの詳細は、後日「いちごさんどう2026」公式サイトにて発表予定。

【SIGNATURE】ストロベリーミルクティーのミルクレープ



価格：お茶付き1,793円

ミルクティーホイップと苺を重ね、アールグレイ香るクランブルを添えた、華やかな味わいです。

販売期間：2025年12月26日(金)～2026年3月4日(水)

※表参道のみ2026年1月28日(水)まで

販売店舗：全店

新作ミルクレープと冬パスタ

【SIGNATURE】NEW アーモンドモカクリームとバナナのミルクレープ



価格：お茶付き1,738円

コーヒー香るアーモンドモカクリーム、バナナ、ラム酒入りカスタードを重ね、チョコチップとアーモンドの食感がアクセントに。

販売期間：2026年1月29日(木)～3月4日(水)

販売店舗：全店

※季節のミルクレープは各日数量限定のため、なくなり次第終了します。

季節限定NEW パスタカリフラワーとサルシッチャのクリームソース



価格：お茶付き1,683円

一部店舗では冬限定パスタも登場。

販売期間：2026年1月29日(木)～3月4日(水)

販売店舗：ルミネ新宿／ルミネ横浜／静岡パルシェ／ルクア大阪

＊表参道店のみ、パスタに代わって新作「サラダライスグラタン風チキン&ハニーマスタードドレッシング」を12/26～実施

冬のティータイムを甘く彩って



苺の甘酸っぱさ、クレープ生地のもちもち感、香ばしいクリームの重なり。Afternoon Tea LOVE&TABLEの冬限定メニューは、季節の素材を丁寧に楽しめるラインナップが揃います。

スイーツも食事も充実したこの時期だけの味わいは、大切な人との時間や自分へのご褒美に最適。寒い冬こそ、温かなティータイムで心ほどけるひとときを過ごしてみてください♪