PT-P300BTテープセット

Amazonで、ブラザー工業のラベルライターやインクジェットプリンタがセール価格で販売されている。販売期間は12月19日から12月24日23時59分まで。

対象となっているのは、スマホと連携して簡単にラベル印刷ができるラベルライター「ピータッチキューブ PT-P300BT」のテープセットや、24mmラベルの印刷が可能な「ピータッチキューブ PT-P710BT」、「A3インクジェット複合機 MFC-J7500CDW」、「A3インクジェット複合機 MFC-J7300CDW」など。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

