日向坂46が2026年1月28日にリリースする16thシングル表題曲「クリフハンガー」のフォーメーションが、12月7日深夜放送の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系）で発表された。

（関連：【映像】日向坂46 五期生から初の表題曲センターを務める大野愛実 個人PV『テザリングおんなのこ』）

日向坂46は結成から“ハッピーオーラ”を掲げ、グループ全員での一体感とポジティブさで独自のポジションを築いてきた。だがデビューから数年が経ち、グループが成熟期に入った今、“これまで通り”であり続けることは、同時にゆるやかな停滞と隣り合わせでもあると考える。16thシングル『クリフハンガー』は、その局面において日向坂46がどの方向へ舵を切ろうとしているのかを、はっきりと示す作品になりそうだ。

■選抜制が示す“変化”と“更新”の選択

三作ぶりとなる選抜制の再導入、そしてグループ史上初となる五期生 大野愛実の表題曲センター抜擢。この二つを同時に打ち出したこと自体が、日向坂46が現状維持ではなく、変化と更新を選ぶという意思表示になっている。ファンの間でも戸惑いだけでなく、期待に近い空気が広がっているのは、多くの人がグループの風向きの変化を必要なプロセスとして受け止めているからではないだろうか。

今作の選抜メンバーは14人。全員選抜を続ける道もあり得た中で、あえて少数精鋭に絞り込んだ意味は大きい。選ばれたメンバーは、歌やダンスだけでなく、テレビやラジオ、YouTubeやSNSといったデジタルメディアまで含めて、グループの顔としての役割を担うことになる。その変化を最も端的に示しているのが、四期生 清水理央のブログだ。彼女は今回かつて選抜入りできなかった悔しさを綴る中で、「アイドルは歌やダンスばかり練習して上手になるだけではいけないんだなと学びました」「おもしろい発言ができるように研究しなければいけないし、伝えたいことをきちんと伝えられるように語彙力も磨かなければいけない」と書いていたことがあった（2024年4月／※1）。そこにあるのは、選抜＝歌やダンスを含めたパフォーマンスだけではなく、番組やSNSなどあらゆる場で自分の魅力を発信できる力まで含めて評価されている、という自覚だ。

冠番組や外部仕事、個人配信やSNS。アイドルの活動領域が広がった今、どの場に出ても話題を生み、見つけてもらえる存在であることが求められているのだ。選抜という枠組みが、その“総合タレント力”を可視化する仕組みとして機能し始めているのが、16thシングル期の日向坂46だと言える。

その変化の中心に据えられたのが、五期生の大野である。五期生からの表題曲センターは今回が初めてであり、これは単に“若手にチャンスを”というメッセージにとどまらない。グループの“次の物語”を誰に託すのかという問いに対する、極めて具体的な答えだ。大野はセンター決定に際して、「今回表題曲に選んでいただいたということで新しい風みたいなものを吹かせつつも、今まで作り上げてきた日向坂46という大きな歴史をもっともっと大きいものに広げられるように全力でがんばりますので、皆さん応援していただけるとうれしいです」と語っている（※2）。そこには、与えられた役割にとどまらず、グループのこれからを一緒に作っていこうとする前向きな意識が感じられる。

大野が以前から口にしてきた“先輩方を超えることが礼儀”というスタンスも象徴的だ。これまでのグループの歩みを敬いながらも、どこか遠慮があった下の世代像を、自らの言葉で少しずつ書き換えようとする姿勢。それは五期生だけでなく、四期生を含めた若い世代に、リスペクトを前提にしつつも、上を目指していい、という空気を広げていく。

センター経験は、アイドルにとって最も短期間で成長を求められるポジションでもある。大野をその位置に据えることは、彼女を次世代エースとして育てていくための戦略であり、同時に先輩メンバーに対しては“支える”、“広げる”という新しい役割を意識させるきっかけにもなるに違いない。

■小坂菜緒・正源司陽子・大野愛実が結ぶ現在と未来、フォーメーションを読む

役割という点において、今回のフォーメーションの中でも象徴的なのが1列目だ。二期生 小坂菜緒、大野、四期生 正源司陽子という3人は、まさに日向坂46の現在と未来を一本の線で結ぶような並びになっている。センターの大野を、これまでグループの中心を担ってきた小坂がサイドから支えることで、新しいフォーメーションにも日向坂46らしい安定感が生まれている。一方、四期生の中心的存在である正源司を1列目に配置することで、世代交代が五期生だけの物語ではなく、複数の期が並走するプロセスであることも示している。二～五期生が同じ列に名を連ねることで、これまでの歩みとこれからの変化が自然と繋がって見えてくる構図だ。

2列目には、二期生の松田好花、金村美玖、三期生の髙橋未来虹、四期生の藤嶌果歩、五期生 松尾桜といった各期のキープレイヤーが並ぶ。バラエティやラジオ、外部の番組でも存在感を発揮してきたメンバーが、中核として全体の安定感を担保する配置だ。そして3列目には、小西夏菜実、宮地すみれ、渡辺莉奈、山下葉留花、清水理央、高井俐香と、いわば次の波をつくるポテンシャルを秘めた四期生・五期生が集結する。ここを経験値の蓄積の場とすることで、数年先まで見据えた層の厚さを確保しようとしていることが伝わってくる。

16thシングルのタイトル『クリフハンガー』は、物語の“続き”を気にさせる演出手法を指す言葉だ。物語の一番いいところで幕を閉じ、「次はどうなるのか」と視聴者や読者の関心を引きつけるための仕掛けであり、同時に、崖の縁に立っているような、先の展開が見通しきれない感覚も含んでいる。選抜制の再導入と五期生センターという大きな変化が重なったこのタイミングでこのタイトルが選ばれたことは、現在のグループの状況ともどこか響き合っている。そして、日向坂46は、一つの節目に差しかかっていることを踏まえた上で、ここからの変化を見届けてほしい局面として提示しているようにも映る。

同シングルは、日向坂46が“ハッピーオーラ”のグループであり続けるために、あえて安定した路線から一歩踏み出した結果だと言える。三作ぶりの選抜制再導入は、メンバー一人ひとりに新たな課題と成長の機会をもたらし、五期生センターの抜擢は、グループが未来に向けて本格的に世代交代を進めようとしていることの表れだと考える。

16thシングル期の日向坂46は、これまで大切に守ってきたものと、これから更新していくべきもののちょうど境目に立っている。その揺れ動く瞬間を、タイトル通り続きが気になる物語として見届けられるかどうか。『クリフハンガー』は、そんな問いを私たちファンにも静かに投げかけている気がする。

※1：https://www.hinatazaka46.com/s/official/diary/detail/55357※2：https://www.thefirsttimes.jp/news/0000731438/

（文＝川崎龍也）